Süper Lig 'in 18. haftasında Galatasaray , dev derbide Fenerbahçe 'nin konuğu olacak. Zorlu maç öncesi yazarlarımızdan Erman Özgür, Galatasaray'daki son durumu 3 soru 3 cevapla değerlendirdi.

SORU 1 - Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında nasıl bir kadro yapılanması ve oyun anlayışıyla sahada olmalı?

"Galatasaray için derbi kadrosunda net isimleri Muslera, Abdülkerim, Nelsson, Mertens, Rashica, Boey, Dubois (sol bek olarak) diye düşünüyorum.

Torreira'nın nasıl döndüğüne göre Berkan, Türk oyuncu kuralına göre belki Torreria'nın yanında, Icardi'nin kaç dakika oynayabileceğine göre Gomis, sol kenarda Barış Alper'e nazaran derbiler için daha doğru bir tercih gibi gözüken Kerem gibi"

SORU 2 - Galatasaray adına derbinin kilit adamları kimler olur?

"Derbi maçların belirleyicisi genelde kaleciler ve santrforlar olur. Muslera bu konuda Süper Lig'in en güvenilir kalecisi, Gomis ilerlemiş yaşına rağmen formda, Icardi ise hamle olarak da olsa skora ve arkadaşlarının performansına olumlu anlamda katkı yapabilen bir yıldız.

Ancak bana göre maçın Galatasaray adına en önemli oyuncusu Mertens. Belçikalı yıldızın üretkenliği, formda oluşu, takımını sahiplenişi ile Galatasaray adına derbinin kilit ismi olduğu gerçek"

SORU 3 - Galatasaray cephesinde derbinin sonucu olumlu veya olumsuz yönde ligin gidişatını nasıl etkiler?

"Galatasaray'ın derbide alacağı olumsuz bir skorun ligin devamında kötü etkileri olacağını düşünmüyorum.

Ancak beraberlik ya da galibiyet halinde ligin devamı için favori olarak en güçlü takım haline gelecek. Bana göre beraberlik halinde de günün kazananı Galatasaray olur"