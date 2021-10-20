Kunter, 4 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek kongrede mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ve eski başkan Harun Erdanay'la yarışacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Uzun süre yurt dışında kalmasına rağmen ülke basketbolundan hiç kopmadığını belirten Erman Kunter, "Hidayet Türkoğlu'nu A Milli Takım 'da ilk oynatan bendim. Kendisi 18 yaşındaydı. Harun Erdanay ise ben basketbol oynarken saha kenarında top sektiriyordu. Çok heyecanlıyım. Böyle bir jenerasyonla seçime girmek benim için büyük gurur" dedi.

Kunter, Türk basketbolunda bazı şeyleri değiştirmek istediklerini ve artık bunun kaçınılmaz olduğunu dikkat çekti. Türk basketbolunun eksiklerini 4 ana başlık altında toplayan efsane basketbol adamı, "Şeffaflık, liyakat, savurganlık ve katılımcılık, Türk basketbolunun en önemli sorunlarıdır" tespitinde bulundu. Şeffaflığın tüm dünyada kaçınılmaz ve en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Kunter, "Tüm finansal hareketler periyodik olarak kamuya ve basketbol kulüplerine açık olmalı. Yayın hakları konusunda kulüplerin büyük sıkıntısı var. Denetleme Kurulu’ndan başka bir denetleme kurulu da göreve gelmeli. Bir diğer sorun; liyakat. Liyakatı yerleştirmek ve hak edeni ön plana çıkarak değişiklikleri yapacağız. İyi olanı, mutlak ve mutlaka göreceğiz" diye konuştu.

"SAVURGANLIK VERİMİN DÜŞMANI"

Şeffaf olmayan her sistemin içinde savurganlık olduğuna işaret eden Kunter, "Savurganlık, verimin de düşmanı. Türk basketbolu Avrupa’nın ilk beş bütçesi içerisinde yer alıyor. Finansal anlamda, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun toplamından daha az bir finansmana sahip Fransa, olimpiyat ikinciliği elde etti. Dünyadaki tüm basketbol branşlarında ilk altına yer alıyor. Türkiye’de de basketbola harcanan para çok büyük fakat savurganlık nedeniyle kullanılamıyor" açıklamasında bulundu.

"BAZI BÖLGELERDE BASKETBOL BİTTİ"

28 ile sıkışan Türk basketbolunda katılımcılığı artırmak istediklerini de kaydeden Kunter, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı bölgelerde basketbol bitmiş durumda. Herkesin bu işin içinde olması ve tabana yayılması gerekiyor. Sistemi tabana ne kadar yayarsak verimi o kadar artırırız. Karadeniz’de Süper Lig takımı kalmadı. Eskiden önemli bir basketbol kaynağıydı. Doğu ve Güneydoğu’da hiç takım kalmadı. Oysa Türkiye’nin kullanması gereken çok büyük bir potansiyeli var."

"ALTYAPIDAN OYUNCU SAĞLANMALI"

Milli Olimpiyat Komitesi'nin rakamlarına göre Türkiye’de 12 milyon genç olduğunu, bunların yüzde 50-60’ının spor yapmak istemesine rağmen ancak yüzde 8’ine bu olanak sağlanabildiğini değinen Erman Kunter, "Basketbolu tabana yayarak altyapıdan oyuncu gelmesi sağlanırsa yabancı oyuncu sorununu kalmaz. Lisanslı sporcu ve kulüp sayısını artırmak şart. Eğer bunları yaparsak ve tabanın çok büyük bir katılımını sağlarsak inanın 3 yıl sonra yabancı kuralını konuşmayacağız" dedi.

"VOLEYBOLDA DOĞRU İŞLER YAPILDI"

Voleybolun yaptığı doğru işler yaptığına dikkat çeken Kunter, "Futboldan sonra basketbol en popüler branş, bu değişmez. Ama ülkemizde voleybol, bir açığı iyi değerlendirdi. 2024 Paris Olimpiyatları’na iki takımla katılmayı hedefliyoruz. Kadın basketbolunu ise kadınların idare etmesini istiyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, basketbolu tabana yaymak için çok önemli. Anadolu’nun her tarafındaki gençleri, basketbolcularımızla buluşturacağız" yorumu yaptı.

"HAKEMLERLE BAĞLAR KOPMUŞ"

Basketbolda son dönemde artan hakem şikayetleriyle ilgili konuşan Erman Kunter, "Hakemlerle ilgili sorun, basketbol camiası ile hakemlik arasında bağ kopmuş, liyakat kalmamış. 50 yıl önceki programla hakem eğitimi yapılıyor. Kapalı kapılar ardında karar veren değil verdiği her kararı izah eden bir sistem kuracağız" şeklinde konutu.

Efe Aydan da hakemlik konusunda ciddi anlamda sıkıntılar olduğunu söyleyerek, "Ortada bir iletişim sorunu var. Kalburüstü hakem sayısını artırmamız lazım. Bunu sabır ve uzun vadeli planla yapmayı planlıyoruz. Hakemliğin üniversitelerde müfredata ders olarak koyulmasını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AYDAN: "HER KULÜBE ULAŞACAĞIZ"

Erman Kunter'le birlikte basın toplantısına katılan eski milli basketbolcu Efe Aydan ise "Elimizden geldiği kadar her kulübe ve her takıma ulaşmaya çalışıyoruz. Fikirlerimizi anlatacağız, kararı onlar verecek. Gördüğümüz eksiklikleri ve yapılması gerekenleri anlatacağız. Altyapı diyoruz. Bu konu yapılması gerek çok iş var. Altyapıda eğiticilerin nasıl bir eğitim vermesi konusunda güncel ve yoğun bir terapi yapmamız lazım. Spor kulüpleri ve altyapı kulüpleri adını koyduğu basketbol okulu olan kulüpler var. İstanbul’da 421 bin rakam var ama çalışma sahaları yok. Bu kulüplerin çalışma olanakların sağlanması için bir organizasyon yapmak gerekiyor ve MEB ile çalışmak lazım. Okul sporların canlanması için organizasyon yapmak lazım. Türkiye liselerarası basketbol şampiyonasını kuralları belirlenmiş şekilde yapmak lazım. Basketbol liseleri projesi üzerinde ciddiyetle durmak gerekiyor" cümlelerini kullandı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)