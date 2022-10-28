Erman Güraçar: Taraftarımıza çifte bayram yaptırmak istiyoruz

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 3 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Karşıyaka, 99'uncu kez kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maçta yarın 1954 Kelkit Belediyespor önünde taraftarına çifte bayram yaptırmaya çalışacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 20, maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP tribün 150 TL olarak açıklanırken, bu sezon 8 yıl sonra dönülen Alsancak Stadı'nda tribünleri dolduran yeşil-kırmızılı taraftarlar takımlarına yine büyük itici güç olacak.

Karşıyaka'da çapraz bağlarından sakatlanan Kerem dışında eksik bulunmuyor. Yine kazanıp 4'te 4 yapmayı hedefleyen İzmir temsilcisi grupta haftaya 16 puanla, lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 5 puan gerisinde ikinci sırada başladı. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kelkit Belediyespor'un ise 8 puanı var. Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, taraftarlarının desteğiyle yine kazanan taraf olup çıkışlarını sürdüreceklerini söyleyerek, "Bu anlamlı günde taraftarımıza çifte bayram yaptırmak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)