"Madalya avcısı" olarak tanınan Çetiner, salgın nedeniyle ne zaman düzenleneceği henüz belirlenmeyen ve down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak kabul edilen Trisome Oyunları’na hazırlanıyor. Çetiner, Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü masa tenisi antrenman salonunda antrenör Mustafa Akyüz gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Çetiner, AA muhabirine, masa tenisini çok sevdiğini, günde 6 saat çalışarak olimpiyatlara hazırlandığını söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ise milli sporcu Çetiner’in yeni hedefleri olduğunu aktardı.

Milli sporcunun olimpiyatlarda kürsüye çıkacağına inandığını belirten Babuşçu, "Çalışmalar Kovid-19 tedbirleri alınarak sürdürülüyor. Dünya üçüncülüğü bulunan sporcumuz ile yeni hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz." dedi.

"Sporla tanışmasının ardından hayatı değişti"

Masa tenisi antrenörü Mustafa Akyüz de sporcusu Erman ile Trisome Oyunları’ndaki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Erman Çetiner’in çok başarılı bir sporcu olduğunu dile getiren Akyüz, "Çetiner ile 6 yıl önce tanıştık. Sıkı çalışmalar ile 4 yıl önce dünya üçüncülüğü elde ettik. O şampiyonanın ardından çıtayı yükselttik. Erman’ın sporla tanışmasının ardından hayatı gerçekten değişti. Gördüğüm kadarıyla çok içine kapanıktı, artık konuşuyor ve sosyalleşmeye başladı. Günde 4-6 saat çalışıyoruz." diye konuştu.

Akyüz, özel sporculara fırsat verilmesi gerektiğini, onların engellerini sporla aşılabildiğini kaydetti.