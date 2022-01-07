Borussia Dortmund'da sezon sonunda sözleşmesindeki madde gereği 75 milyon Euro'ya serbest kalacak olan Erling Haaland için Barcelona ve Real Madrid sıraya girmişti. Fransız Gazetesi L'Equipe, Haaland cephesinin şartlarını açıkladı. Buna göre Norveçli golcüyü isteyen, babası ve menacerine 20 milyon Euro komisyon ücreti, 21 yaşındaki forvete de senelik 30-35 milyon Euro arasında bir para ödemesi gerekecek. Haaland'ın ayrıca 6 yıllık bir kontrat istediği de ifade edildi.