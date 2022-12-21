Liglere verilen Dünya Kupası arasını hem çalışarak ve hem de tatil yaparak geçiren Erling Haaland, verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı. Verilen aranın dinlenmek için harika bir dönem olduğunu belirten Haaland, "Mola vermek çok iyi geldi. Ligin kalan kısmı için tamamen şarj oldum diyebilirim." açıklamasını yaptı.

HAT-TRICK'IN SIRRI LAZANYA ÇIKTI

Beslenmesine dikkat etmesiyle tanınan Norveçli oyuncu, City'nin kendi sahasında oynadığı 3 maçta hat-trick yapmasını, eski futbolcu olan babasının yaptığı lazanyaya bağladı.

Haaland açıklamasında, "Babam lazanyayı çok iyi yapıyor. Bir kez yaptı, yedim ve ertesi gün hat-trick yaptım. Bir sonraki iç saha maçında yine yaptı, yine yedim ve bir kez daha hat-trick yaptım. Demek ki hayatımın geri kalanında lazanya yemem gerekiyor. Aşkla yapılan lazanya olunca hat-trick lazanyası yemiş oluyorum" sözlerini kullandı.

"ZLATAN'IN ZEKASI BELKİ DE EN İYİSİ"

22 yaşındaki golcü röportajında İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'ten de bahsederek, "Bir çok iyi şey yaptı ve yapmaya devam ediyor. Malmö'den müthiş bir çalışma şevkiyle bugünlere geldi. Onun kadar büyük ve onun kadar esnek bir vücuda sahip olmak inanılmaz. Zlatan'ın zekası belki de şuana kadar görülenlerin en iyisidir" diye konuştu.

12 HAT-TRICK TOPU VAR

22 yaşındaki golcü hat-trick yapan futbolcuların maç topunu evine götürme geleneğini Molde'de oynadığı yıllardan beri sürdürdüğünü belirterek, "Yeni bir hat-trick topunu alıp eve götürme hissi çok güzel ama üzerine pek düşünmedim. Her seferinde çılgın bir sevinç hissettiriyor" dedi.

Haaland bahsettiği lazanyayı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşmıştı:

Erling Haaland'ın Leverkusen'e Attığı Gol