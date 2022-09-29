Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro'ya transfer ettiği Erling Haaland, Premier Lig'deki ilk yedi maçında 11 gol atarak, Mick Quinn'in Aralık 1992'deki rekorunu kırdı.

Norveçli yıldız ilk beş maçında dokuz gol atarak, bir Premier Lig sezonunun Ağustos ayında en fazla gol atan isim oldu. Haaland ayrıca Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında gol atan ilk Manchester City oyuncusu olmayı da başardı.

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22 yaşındaki oyuncu daha öncede 20 Şampiyonlar Ligi maçında 25 gole en hızlı ulaşan en genç oyuncu olmuştu.

Yıldız oyuncu bu hafta sonunda Manchester derbisinde yeni rekorlar kırabilir.

Premier Lig tarihine geçebilir

1993-94 sezonunda Andy Cole ve sonraki sezonda Alan Shearer tarafından kırılan, 34 golle bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu ünvanı Haaland'a geçebilir. O tarihte ligde 42 maç oynanıyordu, şimdi ise 38 maç var.





Yedi maçta 11 gole ulaşan Haaland, geride kalan 31 maçta 24 gol atmayı başarırsa bu rekoru da eline geçirecek.

38 maçlık bir Premier Lig sezonunda en fazla golü atan oyuncu rekorunu ise Liverpool'un Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a ait. Salah, 2017/2018 sezonunda 32 kez gol sevinci yaşamıştı.

Messi'nin rekorunu kırabilir mi?

Haaland ayrıca Avrupa'nın beş büyük liginde bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu çok zor da olsa kırabilir. Avrupa'nın beş büyük liginde bir sezonda en fazla gol 2011-12 sezonunda 50 gol atan Messi'ye ait.