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Erling Haaland'dan Premier Lig'de 4. hat-trick!

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, Wolverhampton’ı 3-0 mağlup ederken hat-trick yapan Erling Haaland bu sezon ligde 4. kez bir maçta 3 gol birden atmayı başardı ve gol sayısını 25’e yükseltti.

23 Ocak 2023, Pazartesi 01:06 Son Güncelleme:
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Erling Haaland'dan Premier Lig'de 4. hat-trick!

Premier Lig'İN 20. haftasında Manchester City, Al Etihad Stadyumu’nda Wolverhampton ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0’lık skorla kazanan Manchester’ın mavi tarafı oldu. City’nin müsabakadaki attığı 3 golde Norveçli yıldız Erling Haaland’tan geldi. Haaland, böylece bu sezon Premier Lig’de 4. kez hat-trick yapmayı başardı.

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22 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Premier Lig’de gol krallığı yarışında 25 gole ulaştı. En yakın takipçisi olan Harry Kane’nin ise 15 golü bulunuyor.

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