İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilenidren karşılaşma 1-1 sona erdi. Manchester City, Erling Haaland ile 1-0 öne geçerken Everton, Demarai Gray ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Mücadele 1-1 sona erdi.





Manchester City'nin Everton ile karşılaştığı karşılaşmaya Erling Haaland damga vurdu. Norveçli yıldız bu kez attığı gollerle değil yaptığı korkunç faul ile gündeme geldi. Manchester City Menajeri Guardiola'yı da çileden çıkaran pozisyonun ardından İspanyol menajer maç sonrası Haaland'a söylediklerini anlattı. İşte ayrıntılar...

CITY'E EVERTON DARBESİ

İngiltere Premier Lig'de Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Frank Lampard'ın yönetimindeki Everton karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Manchester City'nin golü 24. dakikada Norveçli yıldız Erling Haaland'ın ayağından geldi. Konuk ekip Everton'ın beraberlik golü ise 64. dakikada Demarai Gray'den geldi.





Bu sonuçla beraber oynadığı 16 maç sonunda 36 puana ulaşan Manchester City, lider Arsenal'i takibini sürdürürken Everton ise 17 maç sonunda 15 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Everton evinde Brighton'ı ağırlayacak.

HAALAND ŞOV SÜRÜYOR

Everton ağlarını da sarsmayı başaran Norveçli yıldız Erling Haaaland, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 15 maçta 21 gole ulaşırken, toplamda Manchester City formasıyla çıktığı 22 maçta ise 27. golünü atmış oldu.

LEEDS MAÇINDA REKOR KIRMIŞTI

Manchester City'nin deplasmanda Leeds United'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydeden Erling Haaland, Premier Lig'de 20 gole en erken ulaşan oyuncu unvanını elde etti. Norveçli golcü, 20 gole 14 maçta ulaşmıştı.

Everton karşısında attığı golle Premier Lig'de 15 maçta 21 gole ulaşan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 5 ve İngiltere Lig Kupası'nda 1 gol kaydetti.





HAALAND BU KEZ 'KORKUNÇ' FAUL İLE GÜNDEMDE!

Everton karşısında golünü kaydeden Haaland bu kez attığı golle değil Evertonlı Mykolenko'ya yaptığı korkunç faul ile gündeme geldi. Karşılaşmanın 44. dakikasında Everton'ın Ukraynalı futbolcusu Mykolenko topa sahip oldu ve Haaland genç futbolcunun bileğine çok sert bir müdahalede bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Andy Madley, Norveçli yıldızı sarı kartla cezalandırdı fakat Everton futbolcuları Madley'e pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Hakem kararından vazgeçmedi.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU: HAALAND'IN VAHŞİ MÜDAHALESİ

İngiliz basını da Erling Haaland'ın Mykolenko'ya yaptığı sert faulü manşetlere taşıdı. Daily Mail, "Haaland, Mykolenko'ya yaptığı hareketin ardından sarı kartla kurtuldu" başlığını attı.

Haberde "Sosyal medyada infial yaratan faulün kırmızı kart olması yönünde yoğun eleştiriler oldu. Norveçli gol makinesi 24. dakikada bir sezon rekoru daha yakaladı, ancak 20 dakika sonra pervasız bir faul nedeniyle sarı kart gördü.





Sosyal medyada kullanıcılarına göre Haaland gördüğü sarı karttan dolayı oldukça şanslı" ifadelerine yer verildi.

Talksport yorumcusu Danny Mills, Haaland'ın Mykolenko'ya yaptığı faulü şu sözlerle yorumladı;

"Bu kötü bir faul, gerçekten kötü bir faul. Bu gerçekten iğrenç, yüksek bir meydan okuma. James Tarkowski, hakeme faulün kötü olduğunu söylediği için sarı kart gördü. Anlamadığım şey, Haaland'ın iki ayağıyla gidip sarı kart görmesi. Bu gülünç bir durum."

Givemesport sitesi "Haaland'dan Evertonlı Mykolenko'ya vahşi faul" başlığını kullandı. Haberin ayrıntısında "Haaland'ın kesinlikle kırmızı kart görmediği için şanslı olduğu bir an" denildi.





GUARDIOLA: HAALAND İLE KONUŞTUM

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Erling Haaland'ın pozisyonu ile ilgili maçın ardından açıklamada bulundu. Guardiola, "Erling Haaland'a gördüğü sarı kartın ardından daha sakin olması gerektiğini, 10 kişi olmamamız gerektiğini anlattım.

Maçın başında ayak bileğine aldığı müdahale sonrası biraz sinirliydi ama sarı karttan sonra fazla tepki göstermeden iyi iş çıkardı." dedi. (Skorer)