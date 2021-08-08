Almanya Kupası'nın son şampiyonu Borussia Dortmund, 2021/2022 sezonu 1. Tur maçında 3. Lig ekibi Wehen Wiesbaden'a konuk oldu. Brita-Arena'da oynanan karşılaşmada Erling Haaland rüzgarı esti ve Marco Rose yönetimindeki Dortmund rahat bir galibiyet aldı.

Norveçli golcü, 26., 31. (P) ve 51. dakikalarda attığı gollerle takımına 3-0'lık galibiyeti getirdi.

Bundesliga'nın ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u konuk edecek olan Dortmund, 17 Ağustos Salı günü ise Süper Kupa maçında Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak.