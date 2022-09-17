Erling Haaland İngiltere Premier Lig tarihine geçti

Premier Lig'de geçtiğimiz hafta ligler Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrasında ertelenmişti. Bu hafta ise lig kaldığı yerden devam etti. Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Guardiola'nın öğrencileri henüz 1. dakikada Jack Graelish'in golüyle 1-0 öne geçti.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Ardından sahneyi Norveçli golcü Erling Haaland aldı. 16. dakikada Jose Sa'yı avlayan genç yıldız, Premier Lig tarihinde çıktığı ilk 4 deplasmandan maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

22 yaşındaki futbolcu ayrıca bu golle Premier Lig'de ilk 10 haftada en çok gol atan futbolcular arasına girdi (11). Listede Mick Quinn, Papiss Cisse ve Diego Costa'dan sonra 11 golle Erling Haaland geliyor.

Haaland, bir gol daha atması durumunda tek başına bu rekoru egale edecek.

İlk 10 Premier Lig maçında en çok gol atan oyuncular

Mick Quinn (11 GOL)

Papiss Cisse (11 GOL)

Diego Costa (11 GOL)

İlk 7 maç

Erling Haaland (11 GOL)



