Sezon başında Borussia Dortmund'dan 75 milyon Euro serbest kalma bedeli ve yıllık 30 milyon Euro maaşla İngiliz devi Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, attığı gollerle rekorları altüst ediyor.

Erling Haaland'ın Houston'daki City antrenmanındaki ilk golleri

Sadece 8 maçta Owen'ı geçti

Premier Lig'de en hızlı 3 hat-trick yapan oyuncu rekorunun sahibi Michael Owen, bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland sadece 8 maçta rekorun yeni sahibi oldu. İlk 5 maçında 9 gole ulaşan Premier Lig'in tek ismi konumundaki Haaland, bu başarısı nedeniyle ağustos ayının en iyi oyuncusu da seçilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli performans

Ada'da üst üste 4 deplasman maçında gol atan tek oyuncu rekorunu da elinde bulunduran Norveçli süperstar, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir performans sergiledi. City formasıyla Sevilla'nın 2, Borussia Dortmund'un ise 1 kez ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek oyuncu konumunda da zirveyi ele geçirmişti.









25 gol barajına en genç yaşta ulaşan oyuncu

Avrupa'nın 1 numaralı arenası olan Devler Ligi'ndeki ilk 20 maçında 25 kez fileleri havalandırarak Ruud van Nistelrooy ile Roberto Soldado'nun 16 gollük rekorlarını açık ara geliştiren 22 yaşındaki golcü, 25 gol barajına en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorunu da Kylian Mbappe'nin elinden aldı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 22 maçta 28 kez rakip fileleri sarsan Haaland, Van Nistelrooy'un 30 maçtaki turnuva gol rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı.

Bunu başaran tek isim!

Norveç formasıyla 23 maça çıkan ve 21 gole imza atan 1.95'lik yıldız, 2019'da Honduras filelerini 9 kez sarsarak 20 yaş altı Milli Takım turnuvalarında bir maçta bunu başaran tek oyuncu rekorunun da sahibi.









Profesyonel bir yaşam sürüyor

İngiliz Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre Haaland, akşam 22.00 civarında uyumadan önce telefonu dahil tüm elektronik cihazları kapatıyor. Norveçli golcünün, yatağa yatmadan önce de ışığı filtrelemek için turuncu gözlük ve uyku kalitesini ölçmek için de uyku sırasında 'OuraRing' (Uyku ve fiziksel aktiviteyi izlemek için kullanılan akıllı bir yüzük) taktığı öğrenildi. Günde 6 bin kalori alan 90 kg ağırlığındaki 22 yaşındaki forvetle ilgili Norveç'ten takım arkadaşı Fenerbahçeli Joshua King bir röportajında, "Onun gibi yemek yiyen birini daha önce görmedim. Bir ayı gibi yemek yiyor" demişti.

Premier Lig'den ihracı için başvuru yaptılar

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Erling Haaland'ın Premier Lig'de adeta dengeleri bozması sonrası İngiliz futbolseverler de şaşırtan bir kampanya başlatmıştı. 'Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli' şeklinde başlatılan imza kampanyası, Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı. İngiliz futbolseverler kampanyaya büyük ilgi gösterirken, kısa süre içerisinde 2 milyon kişi katılım gösterdi.









Haaland: Benden korkuyorlar

Manchester City'de bu sezon fırtınalar estiren Erling Haaland, geride kalan 17 maçta tam 23 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Norveçli santrfor, rakip savunma oyuncularıyla ilgili olarak da, "Onlara sormanız gerekiyor. Muhtemelen hayır diyecekler ama savunma oyuncuları belki de benden korkuyorlar!" yorumunu yaptı.

Dünya Kupası'nda yok

Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 13 maçta 18 gol atan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta rakip kaleleri 5 kez sarstı. Rekorları altüst eden yıldız forvetin Dünya Kupası'nda olmayacak olması ise futbolseverleri üzen bir konu. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bulunan Norveç, 21 puanla 2. sırada yer alan A Milli Takımımız'ın ardından 18 puanla 3. basamakta kalmıştı. Hollanda ise 23 puanla zirvede Katar biletini alan taraf olmuştu.









Tarihi teklif!

İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Dünya Kupası için verilen arada futboldan uzak kalacak olan Erling Haaland için Manchester City'e 28 günlük kiralama teklifi yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada; “Ashton United, Manchester City forveti Erling Haaland için 28 günlük bir kiralama teklifi sunduğunu doğrulayabilir. Son Premier Lig şampiyonunun 2022 Dünya Kupası nedeniyle Aralık ayı sonuna kadar maç yapmaması ve Haaland'ın Katar'da yer almamasıyla birlikte Manchester City ile bu konu hakkında temasa geçtik." ifadeleri kullanıldı.

'6 hafta boyunca golf oynamasından daha iyi'

Kulüpten Michael Clegg ise konu ile ilgili konuştu, "Bu çok mantıklı. City oynamıyor ve biz de Erling'i formda tutarak yardımcı olmak istiyoruz, bu onun 6 hafta boyunca golf oynamasından daha iyi. Haaland’ın Bize çok uygun olacağını ve takım dinamiğimize çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyoruz." dedi. Manchester City cephesinden henüz bir açıklama gelmediği de bildirildi. Norveçli süperstarın güncel piyasa değeri 3170 milyon euro. Haaland'ın Manchester City ile sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.