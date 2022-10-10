Erling Haaland için çarpıcı sözler! Agüero karşılaştırması

Premier Lig'e geldiğinden beri attığı gollerle takımını ayakta tutan Erling Haaland, İngiltere'de fırtına estirmeye devam ediyor. 75 milyon Euro bedelle Manchester City'e transfer olan Norveçli golcünün kısa sürede elde ettiği istatistikler herkesi şaşırtıyor.

REKORLARIN ADAMI HAALAND

Bu hafta Southampton'a da gol atan Erling Haaland, Premier Lig'de 10 maç üst üste gol atarak İrlandalı eski oyuncu Billy Adams'ın rekoruna ortak oldu.

Bu sezon City formasıyla çıktığı 13 maçta 20 gol ve 3 asist katkısı yapan Haaland, maç başı 2.2 gol ortalaması da elde etti.





Gösterdiği olağandışı performansın ardından İngiliz taraftarlar, Haaland'ın robot olduğunu ve haksız bir rekabet ortaya koyduğunu iddia ederek ligden çıkarılması için imza kampanyası başlatmıştı. İngiliz basınınıda bu kampanyaya 2 milyondan fazla oy kullanıldığı yazıldı.

HAALAND-AGUERO KARŞILAŞTIRMASI

Futbol yazarı Ian Ladyman, bugünkü yazısında Erling Haaland'ı Manchester City'nin başka bir efsanesi olan Sergio Aguero ile karşılaştırdı.





"AGEURO HAALAND'DAN DAHA ÖNEMLİ BİR OYUNCUYDU"

Premier Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduran Sergio Aguero, Premier Lig'de toplamda 184 gol attı. Ladyman, Aguero'nun çok gol atmasından öte çok daha kritik gollere imza attığını ve bu anlamda Haaland'dan daha önemli bir oyuncu olduğunu ifade etti.

"HAALAND AGUERO SEVİYESİNDE DEĞİL"

Ayrıca Premier Lig'de Aguero'nun 12 kez hat-trick yaptığını hatırlatan Ladyman, Haaland'ın Aguero'nun seviyesinde olmadığını ifade etti. Hatta Aguero'nun para kazanan biri değil zaferler yaşayan, maçlar ve kupalar kazandıran bir oyuncu olduğunu söyledi.

Haaland'ı Aguero ile karşılaştıran Ladyman, aynı zamanda Norveçli yıldızın muhteşem yeteneklere ve çok güçlü olduğunu da ifade ediyor. Haaland'ın zor görülen şeyleri çok kolay gösterdiğini söyleyen Ladyman, oyuncunun Premier Lig'i şimdiden ele geçirdiğini de ifade etti.

PREMİER LİG EN HIZLI 3 HAT TRİCK YAPAN OYUNCU OLDU

Premier Lig'de "en hızlı 3 hat-trick" yapan oyuncu rekorunun sahibi Michael Owen bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland sadece 8 maçta rekorun yeni sahibi oldu. Haaland, Crystal Palace ve Nottingham Forest maçlarının ardından Manchester United'a karşı da hat-trick yapmıştı.

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