Erling Haaland için 3 dev gözünü kararttı

Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 75 maçta 76 gol, 20 asistlik performans sergileyen Erling Haaland geçen sezondan bu yana transfer manşetlerini süslemeye devam ederken, yine bir transfer dönemi öncesinde gündemden düşmeyecek gibi... Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok kulüple adı anılan ve 'Gitti, gidiyor' gözüyle bakılan Norveçli forvet, Alman ekibinde kalmıştı. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 75 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinin bulunması devleri cezbederken, Almanlar'dan da flaş bir iddia geldi.

Almanya'nın yüksek tirajlı ve saygın gazetelerinden Bild; Manchester devleri, City ve United'ın yanı sıra İspanyol temsilcisi Real Madrid'in, 21 yaşındaki futbolcu için gözünü kararttığını yazdı. Haberde; 3 dev ekibin de 75 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğu ve Haaland'a da tatmin edici bir kontrat önermek için kesenin ağzını açtığı iddia edildi.

30 Haziran 2024'e kadar Sarı-Siyahlılar ile sözleşmesi bulunan Erling Haaland'ın, Alman istatistik sitesi Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri tam 150 milyon Euro...