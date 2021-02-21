Almnaya Bundesliga ekiplerinden Dortmund'da forma giyen ve her geçen gün performansıyla dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland'ın yeni adresinin neresei olacağı şimdiden büyük merak konusu.









Daily Star'ın haberine göre oyuncuyu almak isteyenlerin cebi bir hayli yanacak. 20 yaşındaki futbolcu Dortmund'dan ayrılma şartlarını belirledi. Golcü futbolcuyu kadrosuna kazandırmak isteyen kulüpler bonservis haricinde oyuncuya 5 yıllık sözleşme sunmak zorunda.









Ayrıca kulüpler yıllık 18 milyon Euro, toplamda da 90 milyon Euro (759.6 milyon TL) maaşı gözden çıkarmalı. Aksi takdirde Norveçli futbolcu kulübünden ayrılmayacak.

Gelen bilgilere göre Haaland'ı Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Real Madrid takip ediyor.





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Yıldız futbolcu bu sezon takımıyla toplamda 25 maça çıktı ve 27 gol, 7 asistlik katkı yaparak performansıyla göz kamaştırdı. 7 kez de ülkesinin milli takım formasını giyen genç futbolcu 6 gol atma başarısını göstermişti.