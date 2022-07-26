Erling Haaland: ‘’Bayern Münih’e karşı galip gelmek iyi hissettirdi’’

Manchester City’nin hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bayern Münih karşısında aldığı 1-0’lık galibiyette takımının tek golünü atan yeni transfer Erling Haaland maç sonrası duygularını dile getirdi.

Norveçli golcü, "Tahmin edeceğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda birçok Manchester City maçı izledim ve geçen sezon santrforsuz oynadılar. Bu yüzden bazen biraz zorluk yaşıyorum. Grealish ile iyi bir uyumumuz oldu. O da ben de daha iyi olmalıyız" dedi.

Bayern Münih karşısında uzun zaman sonra ilk galibiyetini alan Haaland, bu konudaki mutluluğunu da ifade etti.

Yıldız oyuncu, "Bayern Münih karşısında aldığım yedi maç üst üste mağlubiyetin ardından ilk galibiyet iyi hissettiriyor. Bu hafta oynayacağımız Liverpool maçı öncesi de iyi bir test oldu" yorumunu yaptı.

Manchester City 30 Temmuz 2022 saat 19:00’da Community Shield kupası için Liverpool ile karşı karşıya gelecek.