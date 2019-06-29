Erlich-Sitak çiftinin şampiyonluk ödülü 25 bin 200 Euro

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Palazzo Resort ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open'ın 1 saat 17 dakika süren çiftler final mücadelesinde Jonathan Erlich-Artem Sitak çifti ile Ivan Dodig-Filip Polasek tandemi karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ve açılış setinin ilk üç oyununu alan Erlich-Sitak çifti, yakaladıkları break avantajını koruyamayınca skor 3-2'ye geldi. Setin devamında rakiplerinin servisini iki kez daha kıran Erlich-Sitak çifti ilk seti de 36 dakikada 6-3 ile önde noktaladı. 2'nci sette ise ilk sekiz oyunda taraflar birbirlerinin servislerini kıramadı. Maçın kırılma noktası olan 9'uncu oyunda break avantajını yakalayan ve ardından servislerine tutunan Erlich-Sitak ikilisi, 6-4 ile hem seti hem de maçı noktaladı.

Antalya'daki yolculuklarına son Roland Garros şampiyonu ve turnuvanın bir numaralı seribaşı Kevin Krawietz/Andreas Mies çiftini yenerek başlayan Erlich-Sitak çifti, sırasıyla Lindstedt/Puetz ve 4 numaralı seribaşı Jebavy/Oswald'ı çiftlerini geçerek finale gelmişti. 2018 yılında Newport'taki zaferleri sonrasında, kariyerlerinin 2'nci çiftler şampiyonluğuna Antalya'da uzanan Erlich-Sitak çifti ayrıca 25 bin 200 euro toplam 1'incilik ödülünün de sahibi oldu.

"ÇİM KORT BİZİM İÇİN AVANTAJDI"

Maç sonunda şampiyon çift basın toplantısında medyanın karşısına çıktı. İsrailli Jonathan Erlich, "Turnuvaya gelirken aklımızda şampiyonluk yoktu ama hedefimiz elbette kupa kazanmaktı. Çift olarak oyunumuza her zaman güvendik " derken Yeni Zelandalı partneri Artem Sitak da "Çim kort, bizim gibi atak oyunu tercih eden tenisçiler için bir avantaj haline geliyor. Biz de bu avantajı performansımızla yukarıya taşıyarak şampiyonluğa ulaştık" diye konuştu.

Final maçının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde şampiyon çifte kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş takdim ederken finalistlerin ödüllerini ise Turkish Airlines Global Sponsorluklar Müdürü Yunus Özleyen verdi. Organizasyonun kule hakemi Ali Khatibi ise teşekkür plaketini Kaya Palazzo Belek Golf Resort Genel Müdürü Alper Türlü'den aldı.