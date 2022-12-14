Erkut Söğüt’ten Eren Elmalı sözleri

Eren Elmalı’nın menajeri Dr. Erkut Söğüt, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Eren’e övgüler yağdıran Söğüt, “Mükemmel oyuncularla çalışıyorum. Bunlardan biri, Hamsik’in Trabzonspor ’daki takım arkadaşı Eren Elmalı. Türk Milli Takımı’nda da forma giydi. 22 yaşında ve kesinlikle en iyi kulüplerden birine transfer olacak. Buna yüzde100 inanıyorum. Eren, harika bir savunma oyuncusu” diye konuştu.

Başarılı sol bek sezon başında Kasımpaşa’dan 3.6 milyon Euro’ya transfer edilmişti.