Sezonun ilk haftalarında Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün yeni adresi geçen sezon performansıyla kariyerinin zirvesini yaşadığı Antalyaspor olmuştu. Devre arası transfer döneminde ismi birçok takımla anılan 28 yaşındaki futbolcunun transferi çok konuşulurken, görüşmelerin perde arkasını ve detaylarını yıldız oyuncunun menajeri Erkan Söğüt'e sorduk.

İşte Söğüt'ün, FANATİK'e özel açıklamaları...

Sinan Gümüş zor günler sonrası Türkiye kariyerini zirvesine çıktığı Antalyaspor'a döndü. Bu süreç nasıl yaşandı?

"Sinan daha önce Antalya'da güzel bir dönem geçirdi. Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığında Antalya'ya geri dönüş hedef haline gelmişti. İki taraf da bunu çok istedi, başka imkanlar doğduysa da Sinan için her zaman birinci alternatif hep Antalyaspor oldu. Oradaki takım arkadaşlarını, insanları seviyor, taraftarı seviyor. O yüzden baştan beri çalışmalarımızı Sinan’ı tekrar Antalyaspor'a kazandırmak için yaptık.'

Antalyaspor'un yanı sıra, Kasımpaşa, Alanyaspor'la da ismi geçti. Hatta Efecan Karaca'nın Fenerbahçe'ye transferinin bu sebeple olmadığı ileri sürüldü. Sinan'ın transferi; Fenerbahçe - Alanya arasında takas konusu oldu mu?

Sinan Gümüş'ün tekrar eski seviyesine çıkacağına inanıyoruz. Birkaç ay futbol oynamaması formsuz kalacağı anlamına gelmez. Bazı futbolcular sakatlanıyor, onlar bile çok çabuk toparlanıyor. Sinan'ın kısa sürede en iyi yerlere geleceğine eminiz. Transfer döneminde başka kulüplerle de temaslar oldu ama isim vermek doğru olmaz. Bizim hedefimiz her zaman Antalyaspor'du."





Nuri Şahin'in bu transferde çok ısrarcı olduğu dillendirildi. Sinan için Antalya'da yeni roller bekleyebilir miyiz?

"Benim inancıma göre bir futbolcunun transferi sonrası en önemli faktör hocadır. Tabii ki kulüp çok önemli. Nuri hoca eğitimiyle donanımıyla çok değerli bir hoca. Antalya’da olması çok büyük bir şans. Sinan sadece eski takımına dönmüyor, inanılmaz iyi bir hocayla buluşuyor. Nuri hocanın tecrübesinden faydalanması müthiş olacak. Dünyanın en büyük kulüplerinde top oynamış bir futbolcu. Karakterini hiçbir zaman bozmuyor. Başarı aldıkça daha alçakgönüllü olan, herkes tarafından sevilen bir insan. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sinan'ın tekrar en iyi yerlere gelmesinde onun payı da büyük olacak. Nuri hoca 3-4 dil bilen, kendisi de teknik adam olarak çok iyi yerlere gelecek bir isim."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, sezon başındaki transfer süreci nedeniyle Sinan'a kızgın olduğu iddiaları da vardı. Bunlar gerçeği yansıtıyor mu?

"Transfer süreçleri zordur. Herkes kulübünün oyuncusunun menfaatini gözetmek zorundadır. Ali Koç başkan ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki çok profesyonelce ve doğaldır ki Fenerbahçe'nin menfaatlerini gözeterek yaklaştılar bu sürece. Sayın başkanın burada önemli bir rolü olduğunu söyleyebilirim. Selahattin Baki bey de önemli katkı yaptı. Antalyaspor'da da futbol şube sorumlusu Aytaç Altay çok önemli mesai yaptı. Çok iyi bir süreç yaşandı."

Sinan'ın bundan sonra milli takıma yükselme ihtimali var mı? Antalyaspor taraftarı ve futbolseverler nasıl bir beklenti içinde olmalı?

"Sinan'ın milli takıma yükseleceğine şüphem yok. Biraz süreç alacak olsa da Sinan eski formuna ulaştığında çok iyi yerlere gelecek. Bu da çalışma ve azimle oluyor. Bizlere söz verdi. Tamamen futbola odaklanırsa neden olmasın. Bunun örneklerini her yerde gördüm. İnşallah en kısa zamanda Antalya seyircisi bu beklentiye girebilir."

Kariyerinde Stuttgart, Galatasaray , Genoa, Antalyaspor ve Fenerbahçe formaları giyen tecrübeli hücum oyuncusu, inişli çıkışlı Galatasaray kariyeri sonrası İtalya'ya gitmiş fakat Genoa macerası pek iyi geçmemişti. Yıldız oyuncu yarım sezonda Çizme'de sadece 3 maça çıkarken, 19-20 sezonunun ikinci devresinde Antalyaspor'a kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde 13 maçta 5 gol, 1 asistle oynayınca sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli

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