Erkeklerin tercihi karakteristik yüz hatları!

Erkekler de iyi görünmeyi hak ediyor! Eskiden, yüz estetiği hastaların yaklaşık % 10 ile %15'i erkekti. Günümüzde hızlı, kolay, güvenli, etkili ve kesinti veya çok fazla takip gerektirmeyen non-invaziv ve cerrahi olmayan tedaviler sayesinde daha fazla erkek yüz estetiği tedavilerine başvuruyor. Talepleri ise daha erkeksi yüz hatlarına sahip olmak.

Erkeklerde estetik cerrahi talebinin artmasını sağlayan faktörlerin en başında erkeksi görünümün korunabildiğinin görünür hale gelmesi yer alıyor. Görünen izlerin olmaması, operasyon geçirildiğinin de belirgin olmaması erkeklerin estetik operasyonlardan beklentileri arasındadır. Sadece var olan kusurun düzeltilmesi, yüzde belirgin değişiklik olmaması ve erkeksi görünümün korunması hatta artırılmasını talep ediyorlar.

Erkeklerde burun estetiği

Burun estetiği erkekler tarafından en yaygın olarak talep edilen yüz estetiği operasyonlarının başında yer alıyor. Tek bir prosedür ile yüzün görünüşünü iyileştirebilecek, erkeksi ve karizmatik bir görünüm kazandıracak bir operasyondur. Erkeksi görünüme sahip, işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirecek burun estetiği beklentisi içindeler. Kapalı teknikle yapılan, dışarıdan görünen bir iz oluşmayan, operasyon geçirildiği anlaşılmayan, doğal görünen burun estetiği operasyonları ile erkek hastalar da daha estetik ve sağlıklı burunlara sahip olabiliyorlar.

Göz kapağı estetikleri

Erkekler de yorgun ve yaşlı göründükleri şikayetiyle göz kapağı estetiği talep ediyorlar. Çoğu erkek ilk olarak gözlerinin çevresindeki yaşlanma belirtilerini fark eder ve tipik olarak göz torbaları veya fazla göz kapağı derisinin kendilerini daha yaşlı göstermesine neden olduğunu düşündüklerinden şikayet eder. Bu nedenle, blefaroplastinin erkekler için en popüler prosedürler arasında yer almaktadır.

Göz kapağı estetiği, üst veya alt göz kapaklarına uygulanır ve fazla deriyi gidererek kırışıklıkları yumuşatır ve göz çevresinin daha pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar. Kısa iyileşme süresi ve etkili sonuçlar sağlaması operasyonunun tercih edilme sebepleri arasındadır.

Cilt gençleştirme estetikleri

Dermal dolgu da erkeklere uygulanan estetik operasyonlar arasında yer almaktadır. Özellikle güçlü bir çene yapısına sahip olmak isteyen erkekler çene dolgusu estetiğini tercih etmektedir. Çoğu erkek için keskin bir çene ve güçlü bir çene çizgisi erkeklik ve gençliğin belirtileridir. Bu nedenle çene çevresindeki cildin sarkmasını önlemek için dolgu maddesi kullanmak en yaygın talep edilen estetik operasyonlardan biridir. Son dönemde özellikle jawline dolgusu dediğimiz çenenin yan hatlarını daha keskin ve belirgin hale getirilmesi ile daha maskülen ve çekici bir görünüm elde edilebiliyor.

Botoks da erkekler için açık ara en yaygın kozmetik prosedürdür. Bu enjekte edilebilir toksinler alındaki, kaşların arasındaki ve göz çevresindeki kırışıklıkları yumuşatır, bu da erkeklerin yaşlanmanın gözle görülür belirtileriyle mücadele etmesini kolaylaştırır. Erkek hastaları genellikle çok derin kırışıklıkları gidermeye çalışıyorlar, ancak çizgilerin tamamen yok edilmesini beklemiyorlar. Erkeklerde donuk görünümlü sonuçlardan kaçınmak için genellikle daha düşük dozlar uygulanmaktadır.