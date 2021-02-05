Erkeklerin tercih ettiği estetik biçimleri

Erkek ve kadın arasındaki anatomik farklar estetik cerrahi için başvuran erkek hastalarımızın şikayetlerine de yansımaktadır. Kadınlarda en çok karın, meme estetiği gibi işlemler talep edilmesine karşı, erkeklerde burun, kulak, çene estetiği yanında erkekte kadınsı meme büyümesi olarak tarif ettiğimiz jinekomasti ve vücut şekillendirme işlemleri daha çok talep görmektedir. Erkeklerin sık talep ettiği operasyonlar ise şu şekildedir;

- Liposuction

- Burun estetiği

- Kepçe kulak

- Karın germe

- Göz kapağı estetiği

- Çene estetiği

- Jinekomasti

Liposuction İşlemi ve Süreç

Erkeklerde yağlanma yaşam standardına bağlı olmadan genellikle karın bölgesinde görülmektedir. Yaş ilerledikçe yapılan fiziksel aktivitenin yetersiz kalması nedeniyle, özellikle belin etrafında biriken yağlanmaya erkek tipi yağlanma denmektedir.

Bu durumdan şikayetçi olan hastalarımızda karın duvarı, bel bölgesi, sırt ve karın yan bölgelerine liposuction işlemi uygulamaktayız. Bu işlem mm’lik kesiliklerle çok küçük izler kalarak yapılabilir.

Kişi ameliyata karar verdikten sonra genel sağlık durumuna bakılır ve rutin tahliller istenir. Sorun çıkmaması halinde liposuction uygulanacak bölge sayısı ve zorluğuna göre 1 -3 saat sürecek işleme alınır. İşlem sonrası korse giydilir ve bir gece hastanede kalınması gerekir.

Karın Germe İşlemi ve Süreç

Karın germe işlemi yağ aldırma işlemi ile birlikte yapılan bir işlemdir. Ameliyat sonrası gergin ve düz bir karın görüntüsü elde edilir. İşlemin tek olumsuz yanı kesilerdir. İç çamaşırı çizgisi içinde oluşturulan kesinin izi kişiye değişerek 1 yıl içinde son iz şeklini alır.

Jinekomasi İşlemi ve Süreç

Diğer bir adıyla meme küçültme işlemidir. İşlemin doğru uygulanabilmesini için meme büyümesine sebep olan işlem araştırılmalıdır. Memedeki büyüme yağ doku artışı ya da kadınsı meme dokusunda artış şeklinde olabilir. Yağ doku artışı olan hastalarda liposuction yöntemiyle, meme dokusunda artış olan hastalarda ise meme başının altından yapılan kesiyle meme dokusu çıkarılarak sorun giderilmektedir.

Kişi dilerse daha iyi estetik görüntü için son teknolojik liposuction cihazları kullanılarak daha sıkı bir göğüs görüntüsüne sahip olabilir.

Kepçe Kulak İşlemi ve Süreç

Erkeklerin sıklıkla yaptırdığı işlemlerdendir. Özgüven problemi yaratması cerrahi talebi için en büyük etkendir. Operasyon ya da genel anestezi altında yaklaşık 1 saat süren bir cerrahi işlemdir. Kişi pansuman sonrası günlük hayata hemen dönebilir.