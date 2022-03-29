Erkeklere özel bakım ve estetik işlemleri önerileri

Kadınlar kadar erkeklerin de estetik dokunuşlara ihtiyaçları olabilir. Erkeklerin sıklıkla tercih ettikleri işlemler ve merak edilen detaylar şu şekilde sıralanabilir:

Rinoplasti

Gelişen teknolojiye bağlı olarak burun ameliyatı için birçok farklı teknik kullanılabilir. Kapalı burun ameliyatı olarak adlandırılan kapalı rinoplastide burun içinden yapılan ince bir kesi ile burun içine girilir. Bu operasyonlar iz bırakmaz, burun daha doğal görünür, operasyon süresi ve hastanın iyileşme süresi daha kısadır. Bu nedenlerle hastalar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Burun kapalıyken doktorun müdahale etmesi daha zordur. Bu nedenle işlemi gerçekleştirecek olan doktorun uzman ve deneyimli olması çok önemlidir.

Kapalı burun ameliyatının sağladığı avantajlar nelerdir?

Ameliyat sırasında burun içinden kesi yapılır. Burun içindeki yumuşak dokular ve cilt hiçbir şekilde zarar görmez. Kesi içeriden başladığı için dışarıdan herhangi bir iz veya dikiş olmaz. Kapalı ameliyatta kesilen sinir miktarı açık ameliyata göre çok daha azdır. Ameliyattan sonra daha az sinir çıkarılır ve daha az uyuşukluk olur. Ameliyat sonrası beklenen şişlik daha azdır. İyileşme süreci kısa ve ağrısız bir şekilde tamamlanır. Diğer yöntemlere göre burun ucu daha iyi desteklenir.

Rinoplastiden sonraki ilk iki gün burundan hafif kan sızabilir. Ameliyattan sonraki ilk iki gün istirahat etmelisiniz. Üçüncü gün, gerektiğinde günlük aktivitelere devam edebilirsiniz. Ameliyat sonunda burnu darbeden, ilk iki ay da burnu sıkma, çekme, sümkürme gibi ciddi travmalardan korumak en önemli kuraldır. Ağız refleks ve kontrol edilemeyen hapşırma için açılmalıdır. Burun içi bakım nazik bir nefes ve deniz suyu ile yapılabilir. Burun müdahalesinden 5-7 gün sonra şişlik büyük oranda azalır. Burundaki ödemin tamamen kaybolması ve burnun nihai şeklinin oluşması 6 ila 12 ay sürse de, burun üzerinde kalın deriye sahip kişilerde bu süre daha uzundur ve 1 ila 2 yılı bulabilir.

Bella eyes

Bella eyes işleminde gözler asılarak kaldırılır ve olduğundan daha çekik görünür. Bu işlem özellikle kaz ayakları ve göz kapakları düşmeye başlayan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Uygulama sayesinde kişi bu sorunlardan kurtularak istediği enerjik ve genç görünüme kavuşabilir. Bella eyes tedavisi yüz ve boyun bölgesinde lifting etkisi gösterir. Bella eyes yöntemi cerrahi bir işlemdir. Alanında uzman bir plastik cerrah tarafından yapılmalıdır. Kesinin tamamen saçlı deride kalması sayesinde iz kalmaz. Ameliyattan sonra 1 gece hastanede yatarak ortalama 7 günde normal hayatına dönülebilir. Bu işlemleri yaptırmaya karar verdiğinizde mutlaka alanında uzman bir doktora danışmalısınız.





Vaser lipocution





Vaser liposuction, farklı diyetler ve egzersiz uygulamaları ile istenilen kiloya ulaşamayan kişilerin tercih ettiği bir yöntemdir. Farklı yaş gruplarındaki kişileri fazla kilolarından kurtarıp, bölgesel şekillendirmeyi gerçekleştirebilir. Egzersiz ve diyete rağmen vücudun kalça, karın, uyluk gibi bölgelerindeki yağ dokularını eritemeyen kişiler vaser liposuction için uygundur. Bu uygulama kişinin isteğine göre değişebileceği gibi erkek meme büyümesini engellemek için de kullanılabilir. Ayrıca vücut şekillendirme ameliyatı için kullanılan bu yöntem sayesinde vücudunuzun birçok bölgesindeki yağları dengeleyebilir ve vücudunuzun daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.

Cilt bakımları

Medikal cilt bakımda uygulama aşamaları oldukça önemlidir. Aşamaların doğru sırayla ve ürünlerle yapılması elde edilecek sonucu etkileyecektir. Bu nedenle öncelikle cildi tüm yağlardan ve toksinlerden arındırmak için kullanılan temizleme ürünlerini kullanılır. Ardından peeling ile ölü hücreler ciltten çıkartılır. Cildin nefes alabilmesi için buhar verilebilir. İhtiyaç halinde mevcut siyah noktaları vakum yardımıyla temizlenir. Tüm bu uygulamalardan sonra cildi onarmak ve hücre yenilenmesini sağlamak için cilde uygun vitamin ve mineraller kullanılabilir. En son olarak mevsim fark etmeksizin güneş koruyucu uygulamasına geçilir. Medikal cilt bakımında cilt derinlemesine temizlenir, canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşur. Cilt elastikiyetini geri kazanır, gözenekler temizlenir.

Botoks

Botoks, enjekte edildiği kaslardaki sinir sinyalleri bloke eder böylece uygulanan bölgede istenen sonuç elde edilir. Botoks enjekte edildiğinde sinir sinyalleri kesildiği için etkilenen kaslar geçici olarak donar. Bu sayede yüz bölgesindeki bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir, azaltılabilir veya yok edilebilir. Botoks işleminin etkisi kişiden kişiye değişmekle birlikte 3 ile 6 ay arasında kullanılabilir.

Botoks hangi durumlarda uygulanabilir?

· Yaşın ve yer çekiminin etkilerini hafifletmek

· Yüz bölgesinde kaldırma efekti vermek

· Ter bezlerinin bloke edilmesi

· Migren tedavisi

· Alın bölgesinde oluşan kırışıklıklar

· Kaş arası çizgileri

· Burun yan duvar çizgileri

· Kazayağı çizgileri

· Ağız ve boyun çevresinde oluşan kırışıklıklar

Dolgu

Dolgu işlemi için kullanılan maddeler dokulara hacim eklemek için tasarlanmıştır. Bu maddeler cilde enjekte edilebilen tıbbi bir üründür. En sık bilinenleri ise hyalüronik asit ve kollajendir. Bu iki madde farklı dolgu çeşitleridir. Aynı şekilde yağ transferi de bir dolgu maddesidir. Etkisi ise genellikle 18 aydır.

Genellikle dolgu işleminin uygulandığı bölgeler şu şekildedir;

· Burun kenarından aşağı inen çizgiler

· Burun ile ağız arasındaki çizgiler

· Dudak dolgunlaştırma

· Dudak etrafındaki radial çizginin doldurulması

· Dudak kontürü

· Burun dolgusu

· Jawline

· Gözaltı çukurlarının giderilmesi

· Yanak ve elmacık kemiği dolgusu