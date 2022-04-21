Erkeklerde sertleşme problemlerinin sebepleri nelerdir?

Erektil disfonksiyon (ED), cinsel ilişkiye girecek kadar ereksiyon sağlayamama veya bu sertliği koruyamama durumudur. Bu terim artık daha az kullanılmasına rağmen bazen iktidarsızlık olarak anılır.

Sertleşme bozukluğu ara sıra karşılaşılan bir durumdur. Birçok insan bunu stresli zamanlarda yaşar. Bununla birlikte, sık görülen ED tedaviye ihtiyaç duyulan sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Ayrıca, bir profesyonelle görüşmek isteyebileceğiniz duygusal veya ilişki zorluklarının da bir işareti olabilir.

Sertleşme bozukluğuna ne sebep olabilir?

Sertleşme bozukluğu, ereksiyon sürecinin herhangi bir aşamasındaki problemlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ereksiyon, penisinize artan kan akışının sonucudur. Kan akışı genellikle cinsel düşüncelerle veya penisinizle doğrudan temasla uyarılır.

Kişi cinsel olarak uyarıldığında, penisteki kan damarlarındaki düz kas gevşer. Bu, penis içindeki iki odayı doldurarak penil arterlerden kan akışının artmasına izin verir. Odacıklar kanla dolduğunda penis sertleşir.

Kan damarlarındaki kaslar kasıldığında ve biriken kan penis damarlarından dışarı akabildiğinde ereksiyon sona erer.

Sertleşme bozukluğunun birçok olası nedeni vardır ve bunlar hem duygusal hem de fiziksel koşulları içerebilir.

Yaygın nedenler nelerdir?

Kalp-damar hastalığı, diyabet, hipertansiyon veya yüksek tansiyon, yüksek kolestorol, obezite, düşük testosteron seviyeleri veya diğer hormon dengesizlikleri, böbrek hastalığı, artan yaş, stres, endişe, depresyon, ilişki sorunları, yüksek tansiyon veya depresyon tedavisinde kullanılanlar gibi bazı reçeteli ilaçlar, uyku bozuklukları, ilaç kullanımı, çok fazla alkol tüketmek, tütün ürünleri kullanmak, Parkinson hastalığı, multipl skleroz (MS), yaralanma veya ameliyat yoluyla pelvik bölgeye hasar, peniste skar dokusunun gelişmesine neden olan Peyronie hastalığı.

Sertleşme bozukluğuna bu faktörlerin sadece biri veya birkaçı neden olabilir. Bu nedenle, altta yatan tıbbi durumları ekarte edebilmeleri veya tedavi edebilmeleri için uzman bir doktordan destek almalısınız.

Fiziki muayene, ultrason, gece penil şişkinlik testi, enjeksiyon testi, idrar ve kan testleriyle teşhis edilebilir.

Sertleşme bozukluğu tedavisi nasıldır?

Sertleşme tedavisi altta yatan nedene bağlı olarak planlanır. Çoğu durumda, sertleşme bozukluklarının semptomları iyileştirilebilir. Birçok ilaç ve tedavi mevcuttur. Vakum pompaları gibi belirli cihazlar da cinsel ilişkiye devam edebilmeniz için semptomlarınızı geçici olarak yönetmenize yardımcı olabilir.

Tedavi planınız, sertleşme bozukluğunun şiddeti ve belirli bir sağlık durumundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. Sertleşme bozukluğu semptomları yaşıyorsanız, bunları mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla görüşün. Bu şekilde, altta yatan nedenleri ekarte edebilir ve size en uygun tedavi yöntemiyle sağlığınıza kavuşabilirsiniz.