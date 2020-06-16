Erkeklerde karın estetiği. Karın estetiği nedir?

Son yıllarda yüzdeki yaşlanma belirtilerinden de rahatsız olmaya başladılar. Güneşten korunmamaları ve kötü yaşam koşullarından dolayı, erkekler kadınlara kıyasla daha belirgin yaşlanma eğilimindeler. Mesela mimiklerini daha şiddetli kullanırlar. Bu nedenle de erken yaşta kırışıklıklar oluşur.

Burun estetiği de revaçta olmaya başladı. Özellikle erkeksi yapıyı koruyan burun estetiği örneklerini gördükçe hem nefes alma hem de estetik sorunlarını gidermek için burun estetiğine talep göstermeye başladılar. Yine erkeksi görünümü güçlendiren çene estetiği de ameliyatsız tekniklerle yapılabildiği için erkeklerin estetik talepleri arasında yer almaya başladı.

Erkeklerin estetik açıdan şikayetleri

Her yaştan erkek daha az deri altı yağa sahip olduklarından, belirgin hacim kaybıyla daha fazla çizgi ve derin kırışık geliştirirler. Yüzleri daha hızlı yaşlanmasına rağmen, erkeklerin büyük bir çoğunluğu kadınlar kadar yaşlanma süreciyle ilgilenmez. Erkeklerde erkek güzellik idealleri hakkında çok az veri bulunduğundan tedavi etmek daha zordur. Güzellik kavramları ile ilgili seminerler ve yayınlar, sürekli olarak kadın güzelliğine odaklanır. Ancak genel olarak erkeksi görünümü güçlendiren çekiciliğe sahip olmak isterler. Bir de her insanın doğasında bulunan daha genç görünme eğilimi erkeklerde de var.

Saç dökülmesi en fazla takıldıkları estetik sorunların başında gelir. Sakal ve bıyık çıkmaması sorunu da ön plana çıkar.

Ayrıca aşırı büyük ve kemerli burun da rahatsız hissetmelerine yol açabilir. Güçlü bir çene yapısı erkeksi görünümü artırdığı için çene dolgusu da tercihe edilenler arasında yer alıyor.

Erkek Botoksu: Brotoks

Erkeklere uygulanan botoks kadınlardakinden farklı niteliklere sahip olduğu için literatürde brotoks olarak geçer. Estetik cerrahide en çok yüz bölgesindeki kırışık tedavilerinde uygulanır. Bunlar arasında alın bölgesindeki yatay çizgiler, iki kaş arasındaki kızgınlık ifadesi veren dikey çizgiler, gözün dış tarafındaki çizgiler, burnun yan duvarındaki çizgiler, ağız kenarındaki dikey çizgiler, çene ucundaki kırışıklıklar, boyun bölgesindeki yatay ve dikey çizgilerin tedavisi yer alır. Özellikle genç erkekler yaşlanma belirtilerini yok etmek için brotoks tedavisine başvurabilir. Çünkü brotoks yüzdeki mimik hareketlerini koruyarak ince çizgileri hem yok eder hem de kırışık oluşumunu önler. Sanıldığı gibi yüzde donuk bir ifade oluşacak şekilde uygulanmaz. Erkeksi görünümü koruyarak daha genç görünmeye yardımcı olur.

Üstelik oldukça güvenilir olan botoks kırışık tedavisinin dışında tıpta birçok alanda uzun yıllardır uygulanıyor. Bunların arasında migren, diş gıcırdatma, koltukaltı-el-ayak terleme tedavilerinde kullanılıyor.

Erkek Burun Estetiği

Erkeklerde burun estetiği erkeksi görünüm korunarak yapılır. Burun estetiği burnunuzun boyutunu, şeklini veya her ikisini de değiştirebilir. Burnunuzdaki tümsekten kurtulabilir veya burun ucu yeniden şekillendirebilir. Ameliyat ayrıca bir burun düzleştirebilir veya daha küçük yapabilir. Burnunuzun yapısıyla ilgili bir sorun varsa daha iyi nefes almanıza yardımcı olabilir. Şişliğin düşmesi bir yıl kadar sürebilir.

Göz Kapağı Cerrahisi

Yaşlanma belirtileri, vücudunuzdaki diğer yerlere yerleştirilmeden çok önce gözlerinizin etrafında görülür. Cilt yaşlandıkça sarkabilir, göz kapaklarınızın sarkmasına neden olabilir. Bu "kaldırma" üst veya alt kapak veya her ikisinin etrafındaki fazladan cildi yok eder. Ayrıca gözlerinizin altındaki kabarık bölgelere neden olabilecek ekstra yağlar da alınır.

Liposuction

Bu işlemde, vücut yağını çıkarmak için bir emme makinesine bağlı küçük bir içi boş tüp kullanılır. Ayrıca, bazen diğer prosedürlerle birlikte fiziğinizi şekillendirebilir. Liposuction ayrıca göğüsleri büyük olan erkeklerde veya genç erkeklerde bu durumu tedavi etmek için de kullanılır.

Meme Küçültme

Bazen genetik, obezite veya bazı ilaçlarıerkeklerde genişlemiş göğüslere neden olur. Cerrahi, daha düz ve daha sıkı bir göğüs yapmak için ekstra yağ ve dokuyu kaldırabilir. Bazen sadece liposuction uygulanır. Çok fazla kilo almadıkça veya belirli ilaçlar almadığınız sürece sonuçlar genellikle devam eder.

Yüz Gerdirme

Bu ameliyat yüzünüzdeki ve boynunuzdaki yaşlanma belirtilerini azaltır. Sarkan cildi sıkılaştırır ve derin kıvrımları düzeltir. Gıdıya neden olabilecek derin kırışıklıkları ve gevşek cildi tedavi eder. Yüz germe yapan her 10 kişiden 1'i erkektir.

Saç Ekimi

Bu işlem ile kelleşen bir bölgeye veya seyrelen bölgelere saç ekleyebilir. Kafanızın arkasından saç kökü alınarak saçsız alanlara yerleştirir. Birkaç ay içinde ekilen saçlar kalıcı olacak şekilde çıkar. Günümüzde çok gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Ve oldukça doğal sonuçlar elde edilmektedir.

Karın Estetiği

ABS ve kalçalar gibi alanlar için de estetik uygulanabiliyor. Bunun için özel cihazların kullanıldığı estetik merkezleri bulunmaktadır. Cihaz yardımıyla 30 dakika içinde 20.000 kasılma ile istenilen görünüm birkaç seansta sağlanabiliyor. Erkeklerde en popüler prosedürlerden biridir. Bu sayede o meşhur baklavalara spor salonundan çok daha çabuk sahip olabiliyorlar.























