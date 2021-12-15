Hematüri, idrarınızdaki kanın tıbbi terimidir. Birkaç farklı durum ve hastalık hematüriye neden olabilir. Bunlara enfeksiyonlar, böbrek hastalığı, kanser ve nadir görülen kan hastalıkları dahildir. Kan görülebilir veya çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük miktarlarda olabilir.

İdrardaki herhangi bir kan, yalnızca bir kez olsa bile ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Hematüriyi göz ardı etmek kanser ve böbrek hastalığı gibi ciddi durumların kötüleşmesine neden olabilir, bu nedenle mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmelisiniz.

Hematüri türleri nelerdir?

İki ana hematüri türü vardı; belirgin hematüri ve mikroskobik hematüri. İdrarınızda pembe veya kırmızı görünecek kadar kan varsa veya görünür kan lekeleri varsa, "belirgin hematüriniz" var demektir. Kan miktarı çok az olduğu için göremediğinizde, “mikroskobik hematüriniz” olur. Sadece kan tespit eden veya mikroskop altında idrar örneğine bakan bir laboratuvar testi, mikroskobik hematüriyi doğrulayabilir.

Hematüriye ne sebep olur?

Hematürinin birçok olası nedeni vardır. Bazı durumlarda, kan farklı bir kaynaktan olabilir.

Enfeksiyon

Enfeksiyon, hematürinin en yaygın nedenlerinden biridir. Enfeksiyon idrar yolunuzda, mesanenizde veya böbreklerinizde bir yerde olabilir. Enfeksiyon, bakterilerin idrarı mesaneden vücuttan dışarı taşıyan tüp olan üretraya doğru hareket etmesiyle oluşur. Enfeksiyon mesaneye ve hatta böbreklere geçebilir. Sıklıkla ağrıya ve sık idrara çıkma ihtiyacına neden olur. Belirgin veya mikroskobik hematüri olabilir.

Taşlar

İdrarda kan görülmesinin diğer bir yaygın nedeni de mesane veya böbrekte taş bulunmasıdır. Bunlar idrarınızdaki minerallerden oluşan kristallerdir. Böbreklerinizin veya mesanenizin içinde gelişebilirler. Büyük taşlar, sıklıkla hematüri ve belirgin ağrı ile sonuçlanan bir tıkanıklığa neden olabilir.

Prostat büyümesi

Orta yaşlı ve daha yaşlı erkeklerde hematürinin oldukça yaygın bir nedeni prostat büyümesidir. Bu bez mesanenin hemen altında ve üretranın yanındadır. Orta yaştaki erkeklerde sıklıkla olduğu gibi prostat büyüdüğünde üretrayı sıkıştırır. Bu, idrar yapma ile ilgili sorunlara neden olur ve mesanenin tamamen boşalmasını önleyebilir. Bu, idrarda kan bulunan bir idrar yolu enfeksiyonuna (İYE) neden olabilir.

Böbrek hastalığı

İdrarda kan görmenin daha az yaygın bir nedeni böbrek hastalığıdır. Hastalıklı veya iltihaplı bir böbrek hematüriye neden olabilir. Bu hastalık kendi başına veya diyabet gibi başka bir hastalığın parçası olarak ortaya çıkabilir. 6 ila 10 yaş arası çocuklarda, streptokokal glomerülonefrit sonrası böbrek bozukluğu hematüriye neden olabilir. Bu bozukluk, tedavi edilmeyen bir strep enfeksiyonundan 1 ila 2 hafta sonra gelişebilir. Bir zamanlar yaygınken, günümüzde nadirdir çünkü antibiyotikler streptokok enfeksiyonlarını hızla tedavi edebilir.

Kanser

Mesane, böbrek veya prostat kanseri idrarda kana neden olabilir. Bu, ileri evre kanser vakalarında sıklıkla görülen bir semptomdur. Bir problemin daha erken belirtileri olmayabilir.

İlaçlar

Bazı ilaçlar hematüriye neden olabilir. Çok yaygın olmayan hematürinin birkaç başka nedeni vardır. Orak hücreli anemi, Alport sendromu ve hemofili gibi nadir görülen kan hastalıkları idrarda kan oluşmasına neden olabilir. Yorucu egzersiz veya böbreklere darbe de idrarda kan görülmesine neden olabilir.

Hematürinin nedeni nasıl teşhis edilir?

Kan miktarı ve idrar yaparken ne zaman gördüğünüz sorulur. Ne sıklıkla idrara çıktığınızı, yaşadığınız herhangi bir ağrıyı, kan pıhtıları görüp görmediğiniz ve hangi ilaçları aldığınız da öğrenilir.

Daha sonra size bir fizik muayene yapılır ve test için idrarınızın örneği alınır. İdrar analizi kanın niteliğini ve enfeksiyon kaynaklı ise bakterileri tespit edebilir.

BT taraması, sistoskopi gibi görüntüleme testleri de istenebilir.

Hematüri nasıl tedavi edilir?

Hematürinizin nedeni, ne tür bir tedavi alacağınızı belirleyecektir. Enfeksiyon kaynaklıysa ilaç tedavisi uygulanabilir.

Büyük böbrek taşlarının neden olduğu hematüri, tedavi edilmediği takdirde ağrılı olabilir. Reçeteli ilaçlar ve tedaviler taşlardan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Taşları kırmak için ekstrakorporeal şok dalgası litotripsi (ESWL) gibi prosedürler uygulanabilir.

Prostat büyümesi kanamaya neden oluyorsa, çeşitli ilaçlar reçete edilebilir. Bazı durumlarda cerrahi tedavi de uygulanabilir.

İdrarda kan görülmesinin bazı nedenleri ciddidir, bu nedenle mutlaka uzman bir üroloğa gidilmelidir.

Semptom kanserden kaynaklanıyorsa, bunu görmezden gelmek, tümörlerin tedavisinin zor olduğu noktaya kadar ilerlemesine yol açabilir. Tedavi edilmeyen enfeksiyonlar sonuçta böbrek yetmezliğine yol açabilir.