Erkeklerde En Yaygın Plastik Cerrahi Türleri

Erkekler de artık estetik görünümlerini önemsiyor, hem sağlık hem de estetik açıdan cerrahi ve cerrahi olmayan operasyonlardan faydalanıyorlar.

Erkekler arasında en fazla tercih edilen estetik operasyonlar arasında burun ameliyatı, bölgesel incelme ve karın germe, göz kapağı cerrahisi, yüz germe, kepçe kulak estetiği ve erkeklerde meme küçültme yer almaktadır.

Günümüzde birçok erkek karın germe, boyun germe, yüze yağ transferi, kaş kaldırma ve çene büyütme gibi operasyonlarından da faydalanmaktadır.

Erkeksi görünümün korunması güvenirlik sağlıyor

Özellikle jinekomasti yani erkekte meme büyümesi gibi sorunların tedavisi erkeksi görünümün korunmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra burun estetiği, çene hattı dolgusu operasyonlarında erkeklere özel oranlar ve tasarım uygulanıyor. Bu sayede erkeklerin en önemli korkusu olan estetikli görünümün de önüne geçilebiliyor. Kesilerin minimal kesili ve görünmez olması da erkekler arasında operasyonlara olan güvenin artmasına yardımcı oluyor.

Brotoks yani erkek botoksuyla kırışık tedavisi

Erkeklere özel olarak tasarlanan ve uygulanan botoks enjeksiyonuyla yüzdeki kırışıklıkların görünümü hafifletilebiliyor. Erkeksi ve doğal görünüm korunarak daha genç ve dinamik bir görünüm sağlanabiliyor.

Estetik operasyon geçirmeye karar veren erkeklerin, alanında uzman bir estetik cerrah ve iyi bir sağlık merkezi seçmeleri çok önemlidir. Cerrahi ya da cerrahi olmayan tüm operasyonlardan önce sigara ve alkol tüketilmemesi, sağlıklı bir uyku ve beslenme düzeni uygulanması sonuçların başarısını artırmaya yardımcı olur. Mümkün olduğunca formda ve sağlıklı olmaya özen göstermelisiniz.



