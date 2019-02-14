2019 Erkekler Türkiye Kupası’nın basın toplantısı, yarı finale yükselen dört takımın temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) çocuklarının da katılımıyla 15 Şubat Cuma günü Ankara’da düzenlenecek.

Bu yıl 34’üncüsü oynanan ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk devresini ilk sekiz sırada bitiren takımları buluşturan Erkekler Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen dört ekibin başantrenörleri ve kaptanları, 15 Şubat Cuma günü saat 12.30’da Ankara Latanya Hotel’de düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarıyla buluşacak.

İlköğretim çağındaki çocukların daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) çocukları da basın toplantısına katılacak.

TEGV’li çocuklar, başantrenör ve kaptanlara sorularını yöneltecekler; ardından kendi yaptıkları resimleri hediye edecekler.

TEGV’li çocuklar yarı final ve finalde ağırlanacak

TEGV’li çocuklar, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun misafiri olarak Erkekler Türkiye Kupası yarı final ve final müsabakalarını da yerinden izleyecek.

Maçlar başlamadan önce hakemler, isimleri anons edilen TEGV’li çocuklarla sahaya çıkacak, çocuklar saha heyecanını deneyimleme imkânı bulacak. Ayrıca tribünde yer alan çocuklar da maç coşkusunu birebir yaşayacak. Maçın başında ve devre arasında gösterilen TEGV filmi ile de izleyiciler vakfın, çocukların hayatında yarattığı değişimlere şahit olacak.

TEGV’li çocuklar, final maçında oyuncularla birlikte sahaya çıkarak pankart açacak ve TEGV’li bir kız çocuğu top seremonisinde hava atışı için topu sahaya getirecek. Final mücadelesi öncesi çocukların sporculara yazdığı mektuplar da soyunma odalarına bırakılacak.