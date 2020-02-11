Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final’in ilk eşleşmesi belli oldu. Bu sezon yeni formatta oynanan kupanın çeyrek final maçlarında ilk gün geride kaldı. Darüşşafaka Tekfen, günün sürpriz sonucuna imza atarak sahasında Anadolu Efes’i 81-71 yenerek Dörtlü Final’e kalan ilk ekip oldu.

Galatasaray Doğa Sigorta ise konuk ettiği TOFAŞ’ı 98-81 mağlup etti ve Dörtlü Final’e kalarak Darüşşafaka Tekfen’in rakibi oldu.

Ankara’da 14-16 Şubat’ta düzenlenecek Dörtlü Final’in ilk maçında Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.30’da başlayacak.

Dörtlü Final’in diğer eşleşmesi yarın oynanacak çeyrek final maçlarından sonra belli olacak. Çeyrek finalin diğer maçlarında yarın Fenerbahçe Beko, Teksüt Bandırma’yı, Türk Telekom ise Pınar Karşıyaka’yı konuk edecek.