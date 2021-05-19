Erkekler Türkiye Kupası yarı finalde ilk maçlar oynandı
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçlar oynandı. Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş müsabakaları 23 ve 24 Mayıs’ta oynanacak. İki maç sonunda tur atlayan takımlar finalist olacak.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçlar oynandı.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 27-28
Göztepe-Beşiktaş Aygaz: 25-41
Rövanş karşılaşmalarının programı
Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş müsabakaları 23 ve 24 Mayıs’ta oynanacak. İki maç sonunda tur atlayan takımlar finalist olacak.
Rövanş mücadelelerinin programı şöyle:
23 Mayıs Pazar:
17.00 Beşiktaş Aygaz-Göztepe (Süleyman Seba)
24 Mayıs Pazartesi:
15.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)