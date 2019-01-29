Erkekler Türkiye Kupası biletleri satışta

13-17 Şubat tarihleri arasında Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Erkekler Türkiye Kupası’nın biletleri satışa sunuldu.
Avrupa’nın en önemli basketbol ligleri arasında gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun 15 haftalık ilk devresini ilk 8 sırada tamamlama başarısı gösteren ekipler, 13-17 Şubat tarihleri arasında Ankara Spor Salonu’nda Erkekler Türkiye Kupası 2019’u kazanmak için mücadele edecek.
Basketbol severler, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, Tofaş ve Türk Telekom’un Erkekler Türkiye Kupasını müzesine götürmek için ortaya koyacakları bu müthiş mücadeleleri, Ankara Spor Salonu’nun basketbol atmosferinde takip edebilecek.