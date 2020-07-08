Erkekler için brotox ve cerrahi olmayan estetikler

Saç ekimi operasyonlarının dışında estetik cerrahi genel olarak erkeklerle ilişkili olmamıştır. Bununla birlikte son yıllarda, erkekler için dolgu ve botulinum toksin tedavilerinin giderek daha popüler hale gelmesiyle, cerrahi olmayan estetiğe talep de hızla yayıldı. Günümüzün rekabetçi ortamı nedeni ile erkekler de artık kendilerine daha iyi bakıyor. Bunun yanı sıra toplumun genel kabulleri de değişti.

Burun estetiğinde erkeksi görünüm korunuyor

Günümüzde erkeklere özel tasarlanan cerrahi ve cerrahi olmayan operasyonlar yapılmaktadır. Burun ameliyatı bunların en başında yer alıyor. Erkeksi görünümü koruyan, sadece şekil bozukluğuna odaklanan, radikal değişiklikler yapılmayan, yüzün geneliyle uyumlu burun estetiği ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Hem nefes hem de şekil problemlerinin erkeksi görünüm korunarak çözülebildiğini gören erkeklerin burun estetiğine olan talepleri her geçen artmaktadır.

Bunun yanı sıra erkeklere özel tasarlanan ameliyatsız uygulamalar da giderek talep görmeye başladı. Özellikle yaşlanma karşıtı uygulamalar, operasyon geçirildiğinin anlaşılmaması sayesinde erkekler için de uygun seçenekler hale gelmiştir.

Erkeklere özel ameliyatsız estetikler

Ameliyatsız estetiklerde sonuçların çok fark edilir olmadığını, ince düzeltmeler yapılabildiğini keşfeden erkekler dolgu ve botoks enjeksiyonlarından faydalanma cesaretini göstermeye başladılar. Estetik cerrahi yöntemleri önemli ölçüde ilerlemiştir ve bugün yüzdeki yaşlanma belirtilerini gidermek, kontur ve hacim eklemek, asimetrileri düzeltmek için çok ince uygulamalar bulunmaktadır. Tüm bunlar erkekler için yaşlanma belirtilerini tersine çevirmek, yüzü şekillendirmek veya erkeksi özellikleri arttırmak anlamına gelebiliyor.

Erkek estetiklerinde tedaviye bütünsel bir yaklaşım benimsenir, bu yüzden sadece belirli bir alana bakmak yerine, bir bütün olarak yüze bakılır. Bu, erkeksi görünüm için gerçekten gerekli bir yaklaşımdır, çünkü bu kadar yıldır estetik cerrahiden uzak olan erkeklerin aklında belirli bir fikri yoktur-genellikle daha genç veya daha erkeksi görünmek isterler. Yaş, sigara, güneşe maruz kalma, alkol ve beslenme seçimlerinin yanı sıra cilt bakımı eksikliği, yaşam tarzı seçimlerindeki özensizlik erken yaşlanmalara sebep olabilmektedir.

Brotox ile erkeklere özel cilt gençleştirme

Doğal olarak erkeklerin de zamanla alında ve göz çevresinde kırışıklıklar oluşur. Kaş arası derin çizgiler, göz çevresindeki gülme çizgileri erkeklere özel brotox uygulamasıyla hafifletilebilir.

Çene hattı belirginleştirme

Erkeksi görünüm için çene şekli çok önemlidir. Dolgu enjeksiyonu ile hatları belirgin, maskülen bir şekle sahip çeneye sahip olunabilir.

Çene şekillendirme dolgusu

Alt yüz konturları ve güçlü çene tanımı birçok erkek için estetik olarak önemlidir. Bu dermal dolgu tedavisi, bu alanları iyileştirmenin bir yoludur ve özellikle çene çizgisi ve yan profili geliştirmeye yardımcı olmak için uygulanır.

Gözaltı çukuru dolgusu

Yaşlanma etkileri ve günlük yaşam stresinden yorgun düşen ciltler ve kendisini gözaltlarında çukurlaşma ve morluk şeklinde belli eder. Dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş dermal dolgu maddesi, bu alanı yeniden hacimlendirmek ve restore etmek için kullanılabilir, gençleşmiş, yenilenmiş bir görünüm elde edilir.

Cerrahi olmayan yüz germe

Yaşlanma belirtileri erkekleri de rahatsız eder. Cerrahi olmayan yüz germe, ameliyat izleri taşımadığı ve iyileşme sürecinin çok belirgin olmadığı için erkekler için çok daha uygun bir seçenektir. Cerrahi olmayan tedavi doğal görünümlü, ince sonuçlar sağlayarak yanak yapısını, hacmini ve tanımını, göz torbalarını veya oyuklarını, göz kenarı çizgileri, gülümse çizgilerini ve jawline tanımını ele almak için tasarlanmıştır.

PRP ile cilt tedavisi

Cilt gençleştirmede PRP tedavisi erkeklerde de oldukça etkili sonuçlar sağlayabilir. Hastanın kanından alınan az miktarda kan saflaştırılıp trombosit açısından zenginleştirilerek hastaya enjekte edilir. Bu, aktif trombositlerin hücreleri yenilemesini sağlar. Akne, yara izleri ve derin kırışıklıklar gibi sorunlu bölgelere doğrudan enjekte edilebilir.

Saç ekimiyle kellik tedavisi

Saç dökülmesi, özellikle erkekler için doğal yaşlanma sürecinin yaygın bir sonucudur. Bununla birlikte, genellikle çok erken veya yamalı olabilir. Bunun nedeni bazı hastalıklar, hormonal değişiklikler veya tıbbi faktörler olabilir. Erkekleri en çok rahatsız eden estetik sorunların başında yer alır. Saç ekimi erkekler tarafından en fazla talep edilen, en popüler operasyondur. Bunun dışında PRP saç rejenerasyonu saç büyütme için daha az bilinen bir alternatiftir, ve oldukça etkili sonuçlar sağlamaktadır.



