Erkekler FIBA Avrupa Kupası 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı

Pınar Karşıyaka, I Grubu’ndaki üçüncü maçında sahasında Kosova ekibi Z Mobile Priştine’yi 107-85 mağlup etti. Grupta 2. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.
İkinci turda ilk devre maçlarının tamamlandığı organizasyonda I Grubu’nda Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg, K Grubu’nda İtalyan Pallacanestro Varese, L Grubu’nda Rusya temsilcisi Avtodor Saratov yoluna kayıpsız devam ediyor.
Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 22-23 Ocak’ta oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
I Grubu:
Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine (Kosova): 107-85
s.Oliver Würzburg (Almanya)-Szolnoki Olaj (Macaristan): 118-71
Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj
Z Mobile Priştine-s.Oliver Würzburg
J Grubu:
Balkan (Bulgaristan)-Lukoil Levski (Bulgaristan): 81-57
Ironi Ness Ziona (İsrail)-Alba Fehervar (Macaristan): 70-93
Alba Fehervar-Balkan
Ironi Ness Ziona-Lukoil Levski
K Grubu:
Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Sassari (İtalya): 89-96
Donar (Hollanda)-Pallacanestro Varese (İtalya): 67-73
Petrolina AEK-Pallacanestro Varese
Dinamo Sassari-Donar
L Grubu:
Avtador Saratov (Rusya)-Bakken Bears (Danimarka): 71-60
ZZ Leiden (Hollanda)-Kataja Basket (Finlandiya): 87-72
Kataja Basket-Avtador Saratov
ZZ Leiden-Bakken Bears
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