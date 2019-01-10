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Erkekler FIBA Avrupa Kupası 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda ilk devre müsabakaları tamamlandı.

10 Ocak 2019, Perşembe 09:54
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Erkekler FIBA Avrupa Kupası 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı

Pınar Karşıyaka, I Grubu’ndaki üçüncü maçında sahasında Kosova ekibi Z Mobile Priştine’yi 107-85 mağlup etti. Grupta 2. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.

İkinci turda ilk devre maçlarının tamamlandığı organizasyonda I Grubu’nda Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg, K Grubu’nda İtalyan Pallacanestro Varese, L Grubu’nda Rusya temsilcisi Avtodor Saratov yoluna kayıpsız devam ediyor.

Sonuçlar ve puan durumu

Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 22-23 Ocak’ta oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

I Grubu:

Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine (Kosova): 107-85

s.Oliver Würzburg (Almanya)-Szolnoki Olaj (Macaristan): 118-71

Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj

Z Mobile Priştine-s.Oliver Würzburg

J Grubu:

Balkan (Bulgaristan)-Lukoil Levski (Bulgaristan): 81-57

Ironi Ness Ziona (İsrail)-Alba Fehervar (Macaristan): 70-93

Alba Fehervar-Balkan

Ironi Ness Ziona-Lukoil Levski

K Grubu:

Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Sassari (İtalya): 89-96

Donar (Hollanda)-Pallacanestro Varese (İtalya): 67-73

Petrolina AEK-Pallacanestro Varese

Dinamo Sassari-Donar

L Grubu:

Avtador Saratov (Rusya)-Bakken Bears (Danimarka): 71-60

ZZ Leiden (Hollanda)-Kataja Basket (Finlandiya): 87-72

Kataja Basket-Avtador Saratov

ZZ Leiden-Bakken Bears

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