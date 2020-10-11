Kartepe'de oynanan mücadelenin ilk yarısını 40-34 önde kapatan Sigortam.Net’te Brayon Blake 25, Serhat Uğur 17 ve Derrick Wilson 15 sayı kaydetti. Semt77 Yalovaspor’da ise Marcus Lovett 34, Hüseyin Akın Kandemir 12 ve Melih Kapucu 8 sayıyla maçı tamamladı.

Erkekler Federasyon Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Sigortam.Net’e şampiyonluk kupasını TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier sundu. Final oynama başarısı gösteren Semt77 Yalovaspor’a ikincilik şiltini TBF Erkek Ligleri Direktör Yardımcısı Özgün Önver takdim etti.