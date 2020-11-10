Erkekler en çok protez saç tercih ediyor

Saçınızı kaybediyorsanız. Aynaya baktığınızda gördüklerinizi beğenmiyorsanız. Özgüveninizde azalma hissediyorsanız. Aslında çözümü çok basit: protez saç.

Saç dökülmenizin nedeni erkek tipi kellik, Alopesi veya kalıtsal olup olmadığına bakılmaksızın, kişiye özel saç protezi sistemleri güvenilir bir şekilde uygulanabilir.

Hem erkekler hem de kadınlar için saç dökülmesinin sonuçlarının çok yıkıcı olmasına artık gerek yok. Özellikle saç ekimi operasyonuna uygun olmayan kişiler için ameliyatsız saç protezi sistemleri ile oldukça etkili sonuçlar elde edilmektedir.

Saçları dökülen insanlar üzülmeden önce gerçekten neler yapılabileceğini araştırması gerekir. Protez saç ile hayal edilenden çok daha doğal görünen, kullanışlı ve estetik görünümler elde edilebiliyor. Protez saç uygulamasının peruk kullanmakla hiç ilgisi olmadığını öğrenen birçok erkek gibi siz de saç kaybınıza etkili bir çözüm bulabilirsiniz.

Her yaş grubu için uygun bir seçenektir

Saç protezi uzmanları, erkekler için saç sistemleri konusunda büyük bir bilgi birikimine ve deneyime sahiptir. 80’li yaşlara kadar saç protezi uygulaması başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Erkekler için erkek tipi kellik ve Alopesi saç dökülmesinin en yaygın nedenlerinden bazılarıdır. Başa geldiğinde oldukça üzücü olabiliyor. Önce medikal tedaviler ile durdurulmaya çalışılır. Durmaması ve kalıcı saç dökülmesi oluşması durumunda da çeşitli çözümler üretilmeye başlanılır. Peruk, saç ekimi ve saç protezi en yaygın seçenekler arasındadır.

Saç ekimi operasyonları kalıcı çözüm imkanı sunarken herkes için uygun olmayabiliyor. Çok uzun süren uygulama ve iyileşme süreçleri bazı erkekler için korkutucu olabiliyor. Bunun dışında donör bölge denilen kısımda yeterli saç olmaması da birçok kişi için saç ekimini uygun seçenek olmaktan çıkarıyor.

Saç protezinin avantajları

En önemlisi ameliyatsız ve bekleme süresi olmaksızın sadece 2 saat gibi bir süre içerisinde doğal saç gibi kullanılabilen bir çözüm imkanı sunmasıdır.

Saç protezi sistemleri saçtaki yapı göz önüne alınarak tasarlandığından dolayı saç ekiminden daha başarılı bir görünüm sağlar. Saç ekiminde istenilen saç yoğunluğunu bulmak mümkün olamayabiliyor. Saç protezi sistemlerinde böyle bir durum söz konusu değildir. İstediğiniz modelde ve uzunlukta kullanabilirsiniz.

Saç protezi, profesyonel uzmanlar tarafından ve hassas ölçülendirme çalışmaları sonrasında yüzde yüz insan saçından gelişmiş teknik yöntemlerle üretilmektedir. Saç protezi kullanacak kişiye, özel yapıştırıcılarla ihtiyaç duyduğu saçlı veya saçsız bölgeye güvenle uygulanmaktadır. Her yaşa uygulanmaktadır. Saç protezi yaptıran kişi, sporunu yapabilir, duş alabilir, havuz veya denize rahatlıkla girebilir.