Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32’li finaller turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Marek Union-Ivkoni’yi ağırladı. Temsilcimiz rakibini set vermeden, 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Raymond Haamberg (Hollanda), Siarhei Budzeika (Belarus)
Halkbank: Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam)
Marek Union-Ivkoni: Uzunov, Ivanov, Yankov, Dulchev, Tsvetanov, Damyanov (Mehandzhiyski)
Setler: 25-17, 25-15, 25-11
Süre: 57 dakika (20, 19, 18)
ANKARA (AA)