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Erkekler CEV Challenge Kupası - Halkbank: 3 - Marek Union-Ivkoni: 0

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32’li finaller turu ilk maçında ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Marek Union-Ivkoni’yi 3-0 yendi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 19:08 Son Güncelleme:
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Erkekler CEV Challenge Kupası - Halkbank: 3 - Marek Union-Ivkoni: 0

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32’li finaller turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Marek Union-Ivkoni’yi ağırladı. Temsilcimiz rakibini set vermeden, 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent     

Hakemler: Raymond Haamberg (Hollanda), Siarhei Budzeika (Belarus)     

Halkbank: Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam)     

Marek Union-Ivkoni: Uzunov, Ivanov, Yankov, Dulchev, Tsvetanov, Damyanov (Mehandzhiyski)     

Setler: 25-17, 25-15, 25-11     

Süre: 57 dakika (20, 19, 18)     

ANKARA (AA)

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