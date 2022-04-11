Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de ilk finalist Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarı final karşılaşmaları bugün oynanan Ziraat Bankkart-Arkas Spor maçıyla başladı. Arkas Spor, rakibini 21-25, 28-26, 24-26 ve 18-25’lik setlerle 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de diğer finalist, bugün oynanacak Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto maçının ardından belli olacak.

Ziraat Bankkart - Arkas Spor: 1-3

SALON: Sivas Taha Akgül

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

ZİRAAT BANKKART: Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Camejo, Faik Samet, Berkay (L) (Halil İbrahim, Ahmet Samet)

ARKAS SPOR: Ulaş, Hoag, Mustafa, Burutay, Lagumdzija, Mcdonnell, Caner (L) (Bertuğ, Da Silva)

SETLER: 21-25, 28-26, 24-26, 18-25

SÜRE: 120 dakika (28′ 34′ 32′ 26′)

İSTANBUL, (DHA)