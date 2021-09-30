Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan başlıyor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de grup etabı mücadelesi, 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup etabı karşılaşmaları A, B ve C grubu olarak İzmir, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.
2020-2021 sezon sıralamasına göre, 1. Ziraat Bankkart, 2. Fenerbahçe Opet hariç diğer takımlar serpantin usulüne göre 4’erli 3 gruba ayrılacak. Grup maçları sonunda, gruplarında 1. ve 2. olan 6 takım çeyrek finale yükselecek.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de gruplar ve maç programı şöyle:
A grubu maç programı / İzmir
1 Ekim Cuma 16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor
1 Ekim Cuma 18.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Bingöl Solhan Spor
2 Ekim Cumartesi 17.30 Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor
2 Ekim Cumartesi 20.00 Bingöl Solhan Spor-Galatasaray HDI Sigorta
3 Ekim Pazar 13.00 Bingöl Solhan Spor-Cizre Belediyespor
3 Ekim Pazar 15.30 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor
B grubu maç programı / Ankara
1 Ekim Cuma 15.00 Arkas Spor-Yeni Kızıltepespor
1 Ekim Cuma 17.30 Altekma-Sorgun Belediyespor
2 Ekim Cumartesi 14.00 Sorgun Belediyespor- Arkas Spor
2 Ekim Cumartesi 16.30 Yeni Kızıltepespor-Altekma
3 Ekim Pazar 12.00 Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor
3 Ekim Pazar 14.30 Arkas Spor-Altekma
C grubu maç programı / İstanbul
1 Ekim Cuma 16.00 Halkbank-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş
1 Ekim Cuma 18.30 Spor Toto-Tokat Belediyesi Plevne
2 Ekim Cumartesi 14.00 Tokat Belediye Plevne-Halkbank
2 Ekim Cumartesi 16.30 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto
3 Ekim Pazar 12.00 Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş
3 Ekim Pazar 15.00 Halkbank-Spor Toto
AA