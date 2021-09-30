Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan başlıyor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de grup etabı mücadelesi, 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup etabı karşılaşmaları A, B ve C grubu olarak İzmir, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.

2020-2021 sezon sıralamasına göre, 1. Ziraat Bankkart, 2. Fenerbahçe Opet hariç diğer takımlar serpantin usulüne göre 4’erli 3 gruba ayrılacak. Grup maçları sonunda, gruplarında 1. ve 2. olan 6 takım çeyrek finale yükselecek.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de gruplar ve maç programı şöyle:

A grubu maç programı / İzmir

1 Ekim Cuma 16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor

1 Ekim Cuma 18.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Bingöl Solhan Spor

2 Ekim Cumartesi 17.30 Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

2 Ekim Cumartesi 20.00 Bingöl Solhan Spor-Galatasaray HDI Sigorta

3 Ekim Pazar 13.00 Bingöl Solhan Spor-Cizre Belediyespor

3 Ekim Pazar 15.30 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor

B grubu maç programı / Ankara

1 Ekim Cuma 15.00 Arkas Spor-Yeni Kızıltepespor

1 Ekim Cuma 17.30 Altekma-Sorgun Belediyespor

2 Ekim Cumartesi 14.00 Sorgun Belediyespor- Arkas Spor

2 Ekim Cumartesi 16.30 Yeni Kızıltepespor-Altekma

3 Ekim Pazar 12.00 Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor

3 Ekim Pazar 14.30 Arkas Spor-Altekma

C grubu maç programı / İstanbul

1 Ekim Cuma 16.00 Halkbank-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş

1 Ekim Cuma 18.30 Spor Toto-Tokat Belediyesi Plevne

2 Ekim Cumartesi 14.00 Tokat Belediye Plevne-Halkbank

2 Ekim Cumartesi 16.30 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto

3 Ekim Pazar 12.00 Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş

3 Ekim Pazar 15.00 Halkbank-Spor Toto

AA