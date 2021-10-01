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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley: Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Cizre Belediyespor: 3

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 yendi.

01 Ekim 2021, Cuma 19:06 Son Güncelleme:
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley: Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Cizre Belediyespor: 3

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelede gülen taraf Şırnak ekibi oldu. Cizre Belediyespor 2-2 girilen son seti kazanarak zorlu maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi     

Hakemler: Yılmaz Duman, Pınar Elma     

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Selim Kalaycı, Hakkı Çapkınoğlu)     

Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Can Ayvazoğlu, Emin Gök (Umut Demir, Selim Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Ahmet Arslan, Eren Koparıcı)    

Setler: 22-25, 25-17, 24-26, 25-21, 12-15     

Süre: 144 dakika (29, 28, 35, 29, 23)     -

İZMİR (AA)

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