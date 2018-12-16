Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak bronz madalya kazandı

Çin’de düzenlenen Masterler Judo Turnuvası’nda erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak üçüncü oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvada Türk sporcu üçüncülük maçında Rus rakibini yenerek sezonu bronz madalyayla kapattı.

Olimpiyatlara da puan veren turnuvada Vedat Albayrak, ilk turu maç yapmadan geçerek ikinci turda Kazak rakibiyle eşleşti. Rakibinin müsabakaya çıkmaması sonrasında çeyrek finale yükselen milli judocu, bu turda Hollandalı rakibine yenilerek repesaja kaldı. Repesaj maçında Rus rakibi Khasan Khalmurzaev’i altın skorda waza-ari ile yenen Türk sporcu, diğer bir Rus sporcu Alan Khubetsov ile bronz madalya maçı için tatamiye çıktı. Rakibini ipponla yenen Vedat Albayrak kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Masterler Turnuvası’nda tatamiye çıkan diğer Türk sporculardan erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve kadınlar 78 kiloda Kayra Sayit ise ilk maçlarında rakiplerine yenilerek elendi.

AA