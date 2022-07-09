Erkek Plaj Hentbol Milli Takımı, üçüncülük maçı oynayacak

A Milli Erkek ve Kadın Plaj Hentbol Takımlarımızın mücadele ettiği 2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grup ve yarı final maçları tamamlandı. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da oynanan şampiyonada Erkek Plaj Hentbol A Milli Takımı, bugün oynadığı son grup maçında Romanya'yı 2-0 mağlup ederek grubunu ikinci sırada tamamladı.

Milliler, yarı final maçında A Grubu birincisi Macaristan ile oynadığı maçı 2-0 kaybetti. A Milli Takım , yarın Ukrayna ile üçüncülük maçında mücadele edecek. Şampiyonanın finalinde Almanya ile Macaristan karşılaşacak.

Kadın Milli Takımı ise B Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı. Milliler, 5-8 klasman sıralama maçında bugün A Grubu dördüncüsü İtalya ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Millilerimiz yarın Slovakya ile yedincilik maçı oynayacak.

Başantrenör Kadir Ayar yönetimindeki Kadın Plaj Hentbol A Milli Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Esma Adnar, Ümmügülsüm Bedel, İrem Köseler Karaduman, Betül Karaaslan, Ayşenur Sormaz, Elif Yaren Uzun, Reyhan Kaya, Ecem Birben, Funda Baş, Serpil Abdioğlu.

Başantrenör Akın Yenigün yönetimindeki Erkek Plaj Hentbol A Milli Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tahir İlkbahar, Taner Günay, Alperen Başer, Egemen Çakır, Mehmet Emre, Musa Günerler, İsmet Yılmaz, Fatih Çalkamış, Ramazan Mutlu, Murat Enç.