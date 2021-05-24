Hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde C Grubu’nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek. Millilerimiz, fanus sistemiyle oynanacak turnuvanın ilk ayak maçlarını 28-30 Mayıs'ta Belarus ’ta, 2. ayak maçlarını ise 4-6 Haziran tarihleri arasında Portekiz ’de oynayacak.
GENİŞ KADRO
PASÖRLER: Murat Yenipazar, Arda Bostan
PASÖR ÇAPRAZLARI: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
SMAÇÖRLER: Efe Bayram, Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija, Ramazan Efe Mandıracı
ORTA OYUNCULAR: CMert Matiç, Vahit Emre Savaş, Doğukan Ulu, Oğuzhan Karasu, Mustafa Cengiz, Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer
LİBEROLAR: Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Karataş, Caner Ergül