Hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde C Grubu’nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek. Millilerimiz, fanus sistemiyle oynanacak turnuvanın ilk ayak maçlarını 28-30 Mayıs'ta Belarus ’ta, 2. ayak maçlarını ise 4-6 Haziran tarihleri arasında Portekiz ’de oynayacak.

GENİŞ KADRO

PASÖRLER: Murat Yenipazar, Arda Bostan

PASÖR ÇAPRAZLARI: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

SMAÇÖRLER: Efe Bayram, Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija, Ramazan Efe Mandıracı

ORTA OYUNCULAR: CMert Matiç, Vahit Emre Savaş, Doğukan Ulu, Oğuzhan Karasu, Mustafa Cengiz, Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer

LİBEROLAR: Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Karataş, Caner Ergül