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Erkek Milli Takımı, 5-8. klasman maçlarına çıkacak

İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Polonya’ya 74-50 yenildi.

21 Ekim 2021, Perşembe 18:27 Son Güncelleme:
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Erkek Milli Takımı, 5-8. klasman maçlarına çıkacak

İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi. İtalya’nın Pescara şehrinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında ilk periyot, 17-17 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Polonya, devre arasına 32-24 önde gitti.

İkinci devrede farkı açan Polonya, üçüncü periyodunu 50-35 üstün geçtiği mücadelede millileri 74-50 yenerek yarı finale çıktı. Madalya şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, yarın ve 23 Ekim Cumartesi günü 5-8’incilik klasman maçlarına çıkacak. (AA)

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