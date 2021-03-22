Erkek kısırlığında tüp bebek ile başarılı sonuçlar almak mümkün!

Kısırlık sorunu hem kadınlarda hem de erkeklerde karşılaşılan bir sorundur. Günümüzde gelişen tedavi yöntemleri ile erkek kısırlığı tedavi edilebiliyor ve tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi olabiliyorlar. Erkek kısırlığının nedenini ve tedavi yöntemlerini Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir sizler için anlattı.

Birçok neden erkek kısırlığına sebep olabilir

Çocuk sahibi olmayı isteyen çiftler belirli bir sürenin sonrasında çocuk sahibi olamıyorsa ilk muayeneye baba adayına yapılır. Baba adayından alınan spermler detaylıca incelenir. Kısırlık belirtileri bulunması durumunda vücut dışına hiç sperm çıkmaz ya da bir miktar sperm çıkar. Bu tür vakalarda kısırlık tedavisine başlanmasına karar verilir.

Erkek kısırlığının birden fazla sebebi vardır. En sık karşılaşılan sebepler ise varikosel, hormonal sorunlar, genetik faktörler, geçirilmiş enfeksiyon rahatsızlıkları ve bu hastalıklar sonrasında sperm kanallarının tıkanmasıyla beraber çevresel faktörlerdir.

Varikosel, yumurtalık damarlarında genişleme görülmesidir. Varisleşerek genişleyen damarlar sperm hücrelerine zarar verirler. Erkek kısırlığında en sık karşılaşılan sorundur. Sık karşılaşılmasına kıyasla tedaviye yanıt vermektedir. Varikosel sorununda tercih edilen tedavi yöntemi ise mikrocerrahidir.

Erkek kısırlığında sık karşılaşılan diğer bir neden ise tüp tıkanıklığıdır. Tüp tıkanıklığına pek çok neden zemin hazırlar. Bunlar; kistlere bağlı tıkanıklar, vazektomi yöntemiyle tüpler bağlanması, genetik faktörler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan tedavi edilmezse ya da yanlış ilaç kullanılırsa prostat hastalığına sebep olabilir.

Diğer nedenler ise zararlı maddelerin kullanımı (eroin, morfin) ve doping kullanımıdır. Kasları kuvvetlendirdiği için hormonal denge bozulur. Bu maddeler çocuk olmasını zorlaştırabilir ya da engelleyebilir.

Erkek kısırlığının tedavisi var

Erkek kısırlığı tedavisinde ilk olarak kısırlığa sebep olan nedene yönelik tedaviler tercih edilir. Kişinin ihtiyacına göre ilaç tedavisi, varikosel ameliyat ya da kanal tıkanıklığı tedavileri uygulanabilir.

Kimi vakalarda uygulanan yöntemler sayesinde hamilelik sağlanmasa bile yardımcı üreme tekniklerinden daha başarılı sonuç elde edilmesi hedeflenir. Bu durumlarda amaç sperm sayısını ve kalitesini arttırarak tüp bebek ya da aşılama yöntemlerinde başarı sonucun arttırılmasıdır.

Sperm hücresi olmayan erkekler çocuk sahibi olabilir

Hormonal bozukluklardan ya da kanal tıkanıklıklarından testiste çok az sperm üretimi olabilir. Böyle durumlara sperm üretimi ilaç ya tedavi yöntemi ile sağlanamaz ise testisten mikro cerrahi yöntemle yapılacak biyopsi ile sperm bulunabilir. Bulunan sperm tüp bebek tedavisinde kullanılarak çocuk sahibi olma şansı arttırılabilir.