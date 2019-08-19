Erkek kılığında maç izleyince tutuklandı

İran'da kadınların stadda futbol izlemesi yasak. Yasağa karşı çıkan kadınlar, erkek kılığına girerek stada gidiyordu.

İranlı kadın fotoğrafçı Forough Alaei, kendisi de erkek kılığına girerek aynı durumdaki 5 kadınla Şubat'ta maça girmiş ve o anları fotoğraflamıştı.

Forough Alaei'nin fotoğrafları Dünya Basın Fotoğrafı Yarışması'nda ödül almıştı.

KADINLARA OPERASYON

Başta 'Özgür Kadınlar' adlı aktivist grup olmak üzere birçok kişi bu yıl lig başlamadan önce FIFA'ya mektup gönderdi. FIFA, İran'a kadınların stadda olması yönünde bir bildiri gönderdi.

Bunun üzerine İran, ligin başlamasını erteledi. Sonra da 6 ay önce erkek lılığında maça giden Forough Alaei ve diğer 5 kadını tutukladı.

Olay uluslararası tepkilere yol açtı.