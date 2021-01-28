TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen ve yaşadığı anlaşmazlık sonrasında kadro dışı bırakılarak kendisinden kulüp bulması istenen Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından bu transferi şu sözlerle açıkladı:

Tuzlaspor ile anlaşmış bulunmaktayım. Bu transferde, gelmemde büyük fedakarlık yapan Fevzi başkana teşekkür ederim. 1 yılımı geçirdiğim bundan önceki kulübüm Adana Demirspor başkanımız Murat Sancak, Metin Korkmaz abim ve Adana Demirspor taraftarları... Hakkınızı helal edin hoşça kalın.