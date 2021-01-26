Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin Türkiye'de doğmuş ve burada yetişmiştir. Erkan Zengin Türkiye'de de Avrupa'da da en çok tanınan Türk oyuncular arasında yer almaktadır. Türkiye'de özellikle kariyerinin zirve dönemini Eskişehirspor'da yaşamıştır. Erkan Zengin sol ayaklı futbolcu olup sol kanat mevkisinde oynamaktadır. Özellikle hızı ve tekniği ile bilinmektedir. Erkan Zengin Türkiye 1. liginde Adana Demirspor'da forma giyen bir futbolcudur. 1.82 metre boyunda olan futbolcu 72 kilosu bulunmaktadır. Erkan Zengin kulübü Adana Demirspor'da 85 numaralı formayı giymektedir. Erkan Zengin önce Türk milli takımını daha sonra ise İsveç milli takımını tercih etmiştir. Futbola henüz 9 yaşında iken başlamaya karar vermiştir. Futbolcu iken bir dönemde teknik direktörlük yapmış ve Karagümrük'ü kısa süreliğine yönetmiştir. Hem oyuncu hem de teknik direktörlük görevini üstlenmiştir.

Erkan Zengin nereli?

Erkan Zengin Konya'nın Kulu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen ise Konyalıdır.

Erkan Zengin kaç yaşında?

Erkan Zengin 5 ağustos 1985 doğumlu olup, 35 yaşındadır.

Erkan Zengin hangi takımlarda oynadı?

Erkan Zengin'in altyapı kariyer bilgileri aşağıdaki gibidir;

- Hammbary (1994 - 2002)

Erkan Zengin'in profesyonel kariyer bilgileri ise şu şekildedir;

- Hammarby (2002 - 2004)

- Hammarby (2004 - 2009)

- Beşiktaş (2009) *kiralık

- Beşiktaş (2009 - 2010)

- Eskişehirspor (2010 - 2015)

- Trabzonspor (2015 - 2016)

- Eskişehirspor (2016 - 2018)

- Hammarby (2018)

- Fatih Karagümrük (2018 - 2020)

- Adana Demirspor (2020)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Erkan Zengin son olarak Adana Demirspor'da forma giydi. Tecrübeli futbolcu 2020/2021 sezonun ilk yarısında Adana ekibiyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Erkan Zengin'in Adana Demirspor'dan almış olduğu yıllık maaş ise 5 milyon TL idi.

Erkan Zengin'in Hayatı

Erkan Zengin Konya'nın Kulu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi ise aslen buralıdır. Erkan Zengin henüz küçükken ailesi İsveç'e göç etmeye karar vermiştir Erkan Zengin'in çocukluğunun önemli bir kısmı İsveç'te geçmiştir. Futbol oynamaya küçük yaşlardan itibaren merak salmıştır. 9 yaşında iken Hammarby alt yapı seçimlerine katılmıştır. Burada hızı ve yeteneği sayesinde seçilen Erkan Zengin 1994 yılından 2002 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. Alt yapı kariyeri 2002 yılında biten Erkan Zengin, ilk profesyonel kariyerine de yine alt yapısında forma giydiği Hammarby takımında başlamıştır

Hammarby 2002 yılından 2004 yılına kadar Hammarby TFF takımında top oynamıştır. 23 maçta 10 gol atma başarısı gösteren Erkan Zengin, dikkatleri üzerine çeken bir futbolcu olmuştur. Erkan Zengin daha sonra 2004 yılında Hammarby as takımıı ile sözleşme imzalamıştır. 2009 yılına kadar Hammarby takımında toplam 92 maça çıkmış ve 8 gol kaydetmiştir. Sol kanat mevkisinin kısa sürede vazgeçilmez oyuncusu haline gelmiştir.

2009 yılında isen Hammarby ile sözleşmesi biten Erkan Zengin kiralık olarak Beşiktaş'a gönderilmiştir. Beşiktaş daha sonra opsiyonu ile birlikte Erkan Zengin'i satın almıştır. 2010 yılına kadar Erkan Zengin, Beşiktaş'ta oynamıştır. 2010 yılında Eskişehirspor'un teklifini kabul eden Erkan Zengin, toplam 5 sene forma giymiştir. Eskişehirspor'da 141 maça çıkan Erkan Zengin, Eskişehirspor'un tarihine damga vuran oyuncular arasında yer almış kariyerinin en iyi sezonunu bu dönem yaşamıştır. 141 maçta 18 gol atarak pek çok gole de doğrudan asistini hazırlamıştır.

Erkan Zengin'in Milli Takım Kariyeri

Erkan Zengin 1999 yılında Türkiye U15 takımına davet edildi. 2002 yılına kadar milli takım altyapılarında oynadıktan sonra 2013 yılında İsveç milli takımında forma giymeye başlamıştır.