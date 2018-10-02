Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Erkan Veyseloğlu, bazı kulüplerin faaliyetlerini durdurmasının ve oyuncuların mağdur olmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Erkan Veyseloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde bazı kulüplerin liglerden çekilmesi konusunda, "Tabii ki bu doğal olarak oyuncuları rahatsız eden şeyler. Neticede bizim tek işimiz bu. Takım bulamayan arkadaşlarımız var, bu bizleri üzüyor." dedi.

Basketbolun ekmek kapıları olduğunu vurgulayan 35 yaşındaki oyuncu, "Kulüplerde sıkıntılar yaşanıyor ama buna biraz daha sistematik yaklaşım sağlanabilirse iyi olur. Oyuncuların ve kulüplerin mağdur edilmeyeceği bir sistemin ülkemize en kısa sürede gelmesini diliyorum. Her beş senede bir kulüpler kapanıyor, oyuncular işsiz kalıyor. Kapanan kulüplerde oyuncuların paraları kalıyor. Bu şekilde çok insan mağdur oluyor. Dilerim bundan sonra iyi sistemle bu sıkıntıların yaşanmadığı bir dönem olur." diye konuştu.

- Yeni sezonla ilgili beklentiler

Beşiktaş Sompo Takımı olarak yeni sezon hedefleriyle ilgili görüşlerini aktaran tecrübeli basketbolcu, şunları söyledi:

"Doğrusunu söylemek gerekirse, geçen seneyi pek parlak geçiremedik. Final oynamış takımdan bir sonraki sene ister istemez beklentiler yükselmişti. Biz de böyle bir şey istiyorduk. En azından bir kupamız olsun istiyorduk. Türkiye Kupası’nda, Avrupa’da ve Türkiye liginde beklenen performansı gösteremedik. Bu sene yeni bir oluşum var. Sezona geç başlamış olabiliriz ama Slovenya ve Antalya’da yaptığımız iki kampla açığımızı kapattığımızı düşünüyorum. Sezona az zamanımız kaldı, umarım iyi başlarız. Umarım hem Avrupa’da hem ligde takımımızı iyi yerlere taşırız."

Yeni başantrenörleri Dusko Ivanovic’in sert antrenman yaptırdığı yönündeki yorumlara değinen Erkan Veyseloğlu, "Farklı bir sistem olacağına dair herkesin beklentisi vardı. Gördüğümüz kadarıyla öyle bir şey olmadı. Antrenörümüzle uyum iyi. Tabii ki kendisine has sistemi var. Bizim yapmamız gereken uyum göstermek. Bize söylendiği gibi bir ortam yok." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ gibi takımlarla nasıl rekabet edeceği yönündeki soru üzerine Erkan Veyseloğlu, "Bütçe ve istikrar anlamında Fenerbahçe önde. Tabii ki senelerdir belli bir kadro yapısına ve istikrara sahipler. Onların önde olması doğal ama Beşiktaş Sompo Japan, mücadele ettiği her yerde rekabetin içinde olacaktır. Biz en iyisini sahaya yansıtmaya çalışacağız. Mücadelemizi ortaya koyacağız. Sonrasında yolumuzun ne olduğu ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

- "Bu sene herkes için test olacak"

Yabancı oyuncu kuralının değişmesine değinen siyah-beyazlı oyuncu, Türk oyuncuların değerlerini ortaya koyma fırsatı yakaladığını dile getirdi.

Erkan Veyseloğlu, altı yabancılı sistemde ülke olarak belli başarı yakaladıklarını hatırlatarak, "Bu sene herkes için test olacak. Federasyon iyi bir sorumluluk alıp, yabancı sınırını beşe düşürdü. Bize düşen görev, sahaya çıktığımızda sorumluluk alıp, Türk oyuncuların ne kadar değerli olduğunu ve iş yapabildiğini göstermek." şeklinde görüş belirtti.

- "Milli takım hayalimin olmaması gerekiyor"

Geçmiş yıllarda milli takım formasını giyme şansı bulan Erkan Veyseloğlu, artık bu konuda fazla beklentisinin olmadığını ve alttan gelen oyunculara bayrağı bıraktıklarını söyledi.

Milli takımın bir bayrak değişimi olduğunu vurgulayan tecrübeli basketbolcu, "Milli takım hayalimin aslında olmaması gerekiyor. Alttan çıkan iyi oyuncular var. Tabii ki görev gelirse veya ihtiyaç olursa seve seve kabul ederim ama bu sanıyorum bayrak değişimi. Artık bu yaştan sonra benden ziyade genç oyuncuların orada olması, o formaya duyulan duyguları yaşamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde son iki maçta gösterdiği performansının ümit verdiğini anlatan Erkan Veyseloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem NBA’den hem geçen sene altyapıdan gelip iyi sorumluluk alan oyunculardan kurulu yeni bir jenerasyonun geldiğini düşünüyorum. İnşallah Çin’deki Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edip, sonrasında iyi performans ortaya koyan ve milli takımızı üst taraflara taşıyan bir jenerasyon olur. Bu jenerasyonu yakaladığımız zaman 5-6 sene önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası çok umutluyum."

AA