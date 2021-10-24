Erkan Sözeri: Oyuncularım sahada her şeyi yaptı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Erzurum’un şehidi olduğunu ve Samsunspor’un eski başkanı Emin Kar’ın da hafta içi hayatını kaybettiğini belirterek, hem şehide hem de Kar’a Allah’tan rahmet diledi.

Sözeri, zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarını işaret ederek, "Hafta içi çalışmalarımızı rakibimize göre yaptık fakat teknik adam değişikliği sonrası nasıl bir sistemle sahada olacaklarını tam olarak bilmiyorduk. Fuat hoca fazla bir değişiklik yapmadı. Bu nedenle beklediğimiz gibi bir maç oldu. Belki oyunumuzu çok üst düzey oynamadık ama rakibin de oynamasına imkan tanımadık. Çok fazla pozisyon vermedik. Novikovas’ın girdiği pozisyon kırılma anıydı. İki takımın da Süper Lig hedefi var. Burada alınan puanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Sahada her şeyi yaptılar, mücadele ettiler." ifadelerini kullandı. (AA)



