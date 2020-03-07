Erkan Sözeri: Kaçırdığımız gol maçın kırılma noktası

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise maçın gol atanın büyük ihtimalle kazanabileceği bir maç gibi göründüğünü, kaçırdıkları golün maçın kırılma noktası olduğunu belirterek, “Çok önemli bir maç oynadık, kazanmaya yakın olan, genelde iyi olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Kazanmaya yakındık, pozisyonlara girdik. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum ki oyuncularım harfi harfine uydular taktik, disipline ve stratejiye. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bakıldığın zaman top rakibimizdeyken iyi kilitlemeyi başardık. Çok organize bir pozisyon vermedik. Bir iki tane oldu maçın içinde. Ama özellikle ikinci yarı da biz daha oyunun içinde kaldık, daha futbol adına organizasyonlar yaptık. Emrah’ın kaçırdığı pozisyon maçın kırılma noktasıydı. Gol olsa belki üç puanla dönecektik buradan. Çünkü bu maç gol atanın büyük ihtimalle kazanabileceği bir maç gibi göründü. Bir sürü parametre var bu maçta. Rakibimiz kazansa çok rahatlayacak, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacaktı. Beki ikili averajı alacaktı, şimdi ikili averaj bizde. Rakibimizi bırakmadık, biz de devam ediyoruz yolumuza” dedi.



