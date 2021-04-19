Erkan Sözeri: İzleyenler umarım keyif almıştır

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Beypiliç Boluspor’a 3-2 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor’da teknik direktör Erkan Sözeri, maça iyi başladıklarını belirterek, "Güzel, bol gollü bir maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır." dedi. Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının hata yaparak gelişeceklerini söyledi.

İki takımın da iddiasının bulunmaması nedeniyle karşılaşmanın hazırlık maçı görüntüsünde geçtiğini dile getiren Sözeri, şöyle konuştu:

"Oyuncularım iyi mücadele etti. Boluspor da iyi oynadı, güzel, bol gollü bir maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır. Önümüzdeki 3 maçta, oynamayan oyuncularımıza da şans vereceğiz. Yönetimimiz de oyuncuların durumuna göre önümüzdeki yılın programını yapacak. Bu tip maçları galibiyetle kapatmak daha güzel olur ama maalesef olmadı. Boluspor’u tebrik ediyorum."